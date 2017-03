Natation : LA NOUVELLE SAISON DEMARRE EN FANFARE POUR DJILON

L’ouverture officielle de la nouvelle saison 2016-2017 de natation a eu lieu le samedi 25 février à la Piscine olympique du stade Modibo Keïta. Une Quarantaine de nageurs, toutes catégories confondues, étaient en lice pour cette première confrontation de la saison. Issus de quatre clubs du District (USFAS, Djilon, Commune II et Aqua club) et des ligues de Ségou, Koulikoro et Kayes, les athlètes se sont affrontés dans 11 épreuves : le 50m brasse femmes, le 50m brasse cadets garçons, le 50m nage libre hommes, le 50m brasse minimes femmes, le 50m nage libre cadets garçons, le 50m brasse minimes filles, le 100m brasse hommes seniors, le 50m brasse minimes garçons, le 50m brasse hommes seniors, le 50m papillon hommes et le 100m nage libre hommes.

Au 50m brasse hommes, Mamadou Fofana de Djilon s’est imposé devant ses deux coéquipiers, Mohamed Fofana et Abdoulaye Karameta, alors que l’épreuve des cadets a été remporté par Aboubacar Konaté de Djilon. Mohamed Djiré lui, aussi pensionnaire de Djilon s’est classé premier de la catégorie des minimes garçons, tandis que le 100m brasse hommes a été remporté par Mohamed Fofana de Djilon. Au 50m nage libre femmes, Fatoumata Samassékou de la Commune II s’est hissée sur la plus haute marche du podium, tout comme Hassane Sangaré de Djilon vainqueur du 50m nage libre des cadets garçons.

Au 50m nage libre hommes, Ibrim Soumaré de la Commune II a terminé premier, devant ses coéquipiers Issa Sanogo et Abass Toukanra. Chez les femmes, la première place est revenue à Fatoumata Samassékou de Aqua club, alors que Fatoumata Konaté de la Commune II a été sacrée chez les minimes filles. Au 100m nage libre hommes, Ibrim Camara de la Commune II a survolé, tout comme Mamadou Fofanan de Aqua club qui s’est imposé au 50m papillon hommes.

Au classement général, Djilon s’est hissé sur la plus haute marche du podium avec 15 médailles dont 5 médailles d’or, 5 médailles d’argent et 5 médailles de bronze. La deuxième place est revenue à la Commune II qui a totalisé 8 médailles dont 3 médailles d’or, 2 médailles d’argent et 3 médailles de bronze. Avec 2 médailles d’or, Aqua club complète le podium. Dans son allocution de clôture, le président de la Fédération malienne de natation (FMN), Mamourou Bouaré a félicité les ligues qui ont participé à cette première compétition de la saison, ajoutant que l’exercice s’annonce riche tant sur le plan national que sur le plan international.

«Cette compétition marque le coup d’envoi de la saison 2016-2017 qui s’annonce riche avec plusieurs compétitions nationales et internationales. Les compétitions se disputeront jusqu’au mois de décembre, j’invite donc les ligues à redoubler d’efforts pour répondre présentes à ces grandes échéances», dira Mamourou Bouaré en témoignant sa reconnaissance aux sponsors et à toutes les bonnes volontés qui accompagnent la fédération».

Djènèba BAGAYOKO