Nara : L’AEDD CONTRIBUE À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

L’Agence de l’environnement et du développement durable (AEDD) a signé, dans le cadre du Projet de gestion des ressources naturelles et des changements climatiques (PGRN/CC), au compte des activités génératrices de revenus (AGR) de 2ème génération des zones 4 et 3 du cercle de Nara, des conventions de financement avec plusieurs communes notamment, Niamana, Fallou, Dabo concernant la zone n° 4 et les communes de Konronga, Guiré, Ouagadou et de Dilly concernant la zone n°3

L’AEDD qui était représentée par le chef du département partenariat et actions internationales, Mohamed Adidèye Maïga s’est engagée à financer, à travers le PGRN/CC 47 microprojets AGR, dont 22 pour les femmes dans la zone n° 4 pour une enveloppe globale de plus de 201 millions de Fcfa. Pour les AGR de la zone n° 3, la convention a porté sur une enveloppe de plus de 257,4 millions de Fcfa au profit de 54 microprojets, dont 28 individuels et 26 collectifs. La cérémonie de signature des conventions s’est déroulée à Mourdiah, chef-lieu de la commune rurale de Niamana sous la présidence du maire adjoint Zoumana Diarra. Il faut rappeler que les microprojets AGR sont une composante du PGRN/CC dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et pour l’accroissement de la productivité des bénéficiaires.

Mahamadou Sidibé

AMAP Nara