Nampala : 9 MORTS ET 5 BLESSES DANS UNE EMBUSCADE

Un convoi de l’armée malienne est tombé, hier, dans une embuscade tendue par des hommes armés entre Dogofri et Nampala, dans la région de Ségou. Un haut gradé de l’Armée que nous avons contacté dans la journée, a donné un bilan provisoire de 9 soldats morts, 5 autres blessés, deux véhicules emportés par les assaillants. Cette partie du pays est fréquentée par des groupes terroristes qui sont très hostiles à la présence de l’administration et des forces armées maliennes ainsi que de leurs alliés de la MINUSMA et de la force Barkhane. L’attaque est intervenue quelques jours après un raid des soldats français contre des groupes terroristes dans la forêt de Foulsaré, à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. L’opération de la force Barkhane, qui a causé la mort d’une vingtaine de terroristes, a été menée avec succès grâce à une action coordonnée de la chasse aérienne avec la force aéromobile, les commandos parachutistes et des équipes opérationnelles de déminage. Adama DIARRA