Musée des armées : UN CADRE MODERNE ET ADAPTE POUR LA CONSERVATION DES ARCHIVES

La réception de containers pour la conservation des archives historiques du ministère de la Défense et des Anciens combattants a eu lieu hier à la direction générale du Musée des armées. Plusieurs personnalités étaient présentes à la cérémonie, notamment le secrétaire général du ministère de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade Salifou Koné, le directeur général du Musée des armées, le colonel-major Modibo Mariko, un conseiller de l’ambassade d’Allemagne au Mali, Dr Alexander Plappert.

Composé de deux containers et des étagères, ce don de la République fédérale d’Allemagne a couté 22 millions de Fcfa. Dans son intervention, le directeur général du Musée des Armées a annoncé que grâce à ce don, les recherches sur l’histoire des forces armées maliennes se feront désormais au Musée des armées.

Le colonel-major Modibo Mariko a remercié l’Allemagne pour ce geste qui permettra au musée d’archiver plusieurs documents. «Il n’est jamais facile de conserver, de protéger, de restaurer et de gérer les archives historiques, mais la volonté de toujours renforcer nos relations avec nos partenaires allemands de l’EUTM est tellement forte qu’elle nous aidera à surmonter toutes les difficultés. Nous ferons une utilisation judicieuse de ces containers. Ils nous aideront à être plus à l’aise dans notre rôle et nous permettront d’évoluer dans des conditions plus sereines face aux défis des intempéries», a ajouté Modibo Mariko.

Par ailleurs, il a rappelé que c’est dans le souci d’aider les jeunes officiers à mieux préparer les concours d’entrée dans les différentes écoles de formation et les élèves et étudiants à passer des moments de loisirs au musée qu’une bibliothèque d’une centaine de livres a été installée. Il a précisé que le financement a été assuré par la partie allemande de l’EUTM et le musée des armées.

Quant au conseiller de l’ambassade d’Allemagne, il a rappelé que son pays a été le partenaire fidèle et fiable du Mali depuis son indépendance. Dr Alexander Plappert a aussi souligné que le projet a été financé par Berlin et exécuté en coopération avec la Mission de formation de l’Union européenne au Mali. «Depuis la crise de 2012, l’engagement de l’Allemagne s’est orienté vers le secteur de la sécurité», a-t-il dit avant d’assurer que la coopération allemande ne ménagera aucun effort pour prendre part à l’opérationnalisation de toute stratégie ayant pour but de stabiliser la situation sécuritaire du Mali.

La cérémonie a pris fin par la visite des containers et l’ouverture de la nouvelle bibliothèque du Musée des armées.

Mamadou SY