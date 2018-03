Mundialito en Espagne : LES MÔMES DE L’ASB FRAPPENT D’ENTRÉE

Deux matches, deux victoires et vingt buts marqués. Les jeunes de l’Association sportive de Bamako (ASB) ont assuré le spectacle, lors de leurs premières sorties au Mundialito et sont bien partis pour se hisser, à nouveau sur la première marche du podium.

En tout cas, le représentant malien ne pouvait rêver meilleur début pour cette 25è édition du rendez-vous de La Costa Daurada, en Catalogne (Espagne) et un nouveau sacre des mômes de Garantiguibougou sera tout sauf une surprise.

Les jeunes Maliens ont fait leur entrée en lice, le dimanche 25 mars, face aux Espagnols de Mont-Roig qui voleront en éclats 10-0. Aldiouma Yalcouyé (2), Fotigui Diarra (2), Samba Konaté (2), Siaka Doumbia, Yacouba Keïta, Bourama Coulibaly, Souleymane Yalcouyé (1 but chacun) ont marqué les dix buts infligés aux locaux.

Hier pour le compte de la 2è journée, les jeunes de l’ASB ont remis ça contre une autre formation espagnole, Levante également balayé 10-1. Les attaquants Souleymane Yalcouyé et Bourama Coulibaly ont réalisé, chacun, le triplé, tandis que Aldiouma Yalcouyé s’est illustré avec un doublé. Les deux autres buts de l’équipe ont été marqués par Moussa Camara et Samba Konaté. L’ASB disputera ses deux derniers matches de poule demain face, respectivement au FC Reus (Espagne) et à l’EFB Salou (Espagne).

Ces deux rencontres ne devraient être qu’une simple formalité pour les jeunes Maliens qui ont déjà fait le plein de confiance et qui pourront encore s’appuyer sur les individualités de l’équipe pour terminer cette première phase en beauté.

L’année dernière, le représentant a terminé sur la plus haute marche du podium, avec en prime, les trophées de meilleur buteur et de meilleur gardien du tournoi. On peut parier que cette année encore, les pensionnaires de Garantiguibougou reviendront au bercail avec plusieurs trophées dans leurs valises.

Ladji M. DIABY