Mundialito 2017 : LES U10 DE L’ASB CARTONNENT EN ESPAGNE

Les U10 de l’Association sportive de Bamako (ASB) ont fait une nouvelle victime au Mondialito 2017 en Espagne. Hier, le représentant malien a écrasé les Américains du FC New-York sur le score sans appel de 9-2, en quart de finale de la compétition. Les buts des nôtres ont été inscrits par Mohamed Doumbia et Issa Sidibé qui ont réalisé, chacun le triplé, l’inévitable Adama Traoré, auteur d’un doublé et Moussa Bagayoko (1 but). Ils devaient jouer la demi-finale, hier, contre Reus FC d’Espagne. 24h plus tôt, les joueurs de l’ASB avaient dynamité Villa Seca d’Espagne 21-0, lors de leur 4è et dernier match de groupe. Issa Sidibé (7 buts), Adama Traoré (4 buts), Mohamed Doumbia (4 buts), Diogo Kéita (3 buts), Fatogoma Traoré (2 buts) et Zoumana Koné (1 but) sont passés par là. Les jeunes pensionnaires du centre de Garantiguibougou avaient fait leur entrée en lice, dimanche 9 avril, contre l’ESM du Canada. Pour cette première sortie, ils se sont imposés 8-0, avec, en prime, un quadruplé d’Adama Traoré, un triplé de Mohamed Doumbia et une réalisation de Diogo Keita. Lors de leur deuxième sortie, ils ont, dans la matinée du lundi, fait parler la poudre devant les U10 des Glasgow Rangers, largement battus 4-1. Fatogoma Traoré (2 buts), Diogo Keïta (1 but) et Adama Traoré (1 but) ont marqué les buts maliens. Le même lundi, dans la soirée, les joueurs de Vadjiguiba Diaby ont dominé 8-3 les Brésiliens du FC Fluminense pour le compte de la 3è journée de la phase de poules de la compétition. L’intenable Adama Traoré, auteur d’un triplé, Issa Sidibé, (doublé), Diogo Keita, Moussa Bagayoko et Mamadou Kassamara (un but chacun) ont marqué. Ainsi, en 6 matches, les nôtres ont marqué 59 buts, dont 17 réalisations signées Adama Traoré, 13 pour son complice de la ligne d’attaque, Issa Sidibé et 12 buts pour Mohamed Doumbia.

Ladji Madihéry DIABY