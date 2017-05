Mundialito 2017 : LA PREMIERE DAME REçOIT LES U10 DE L’ASB

Les minimes de l’ASB qui été ont sacrés au Mundialito d’Espagne ont été reçus hier par l’épouse du chef de l’Etat, Mme Keïta Aminata Maïga. La cérémonie de réception s’est déroulée dans la salle de conférence de l’Institut des hautes études en management (IHEM), en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de la Jeunesse et de la construction citoyenne, Amadou Koïta, le président du Comité national olympique et sportif (CNOS), Habib Sissoko, le président du Comité national d’organisation du Sommet Afrique-France (CNOSAF), Abdoullah Coulibaly et le représentant du ministre des Sports, Youssouf Singaré. «C’est la deuxième fois d’affilée que ces enfants remportent le trophée du Mundialito. Ils ont fait honneur au Mali et méritent d’être soutenus et accompagnés. Ces enfants sont vos protégés. Vous avez toujours eu une relation singulière et affective avec eux. C’est un réel plaisir pour nous de partager ces moments de bonheur et de joie avec vous», dira Abdoullah Coulibaly, en s’adressant à la Première dame. Le représentant du ministre des Sports abondera dans le même sens, en rendant hommage aux enfants pour leur brillante prestation au Mundialito (8 victoires en autant de matches) et témoignant la reconnaissance du département de tutelle à Mme Keïta Aminata Maïga pour tout ce qu’elle fait pour le sport malien. «Vous n’avez pas attendu d’être Première dame pour mener des actions citoyennes», témoignera Youssouf Singaré. «Le ministre des Sports vous remercie pour le soutien apporté aux enfants et félicite le staff technique et les joueurs pour leur sacre», ajoutera le chef de cabinet du ministre des Sports. A l’issue de la cérémonie, l’épouse du chef de l’Etat, Mme Keïta Aminata Maïga a offert une vingtaine de bicyclettes et des équipements sportifs aux vainqueurs du dernier Mundialito. Djènèba BAGAYOKO