Mouvement «Badenya Ton» :POUR LA RESTAURATION DE NOS VALEURS

La Maison de la presse a abrité, jeudi dernier, une conférence de presse organisée par le mouvement « Badenya Ton », sous le parrainage du président du Haut conseil islamique, l’imam Mahmoud Dicko.

La rencontre a enregistré la présence du président de Badenya Ton, Badara Aliou Dembele, du secrétaire général du mouvement, Laya Amadou Guindo et la présidente des femmes de Badenya Ton Mme Youma Diarra et nombre d’invités.

Cette conférence visait à faire connaitre les objectifs, les acteurs, et le programme du mouvement Badenya Ton. Elle a aussi été l’occasion pour le mouvement de se prononcer sur les questions d’actualité et d’intérêt national.

Les responsables de Badenya Ton ont expliqué les raisons qui ont prévalu à la création de leur mouvement. C’est conscient du rôle de la jeunesse dans la construction de l’édifice de notre pays et de la nécessité d’apporter une contribution de qualité aux nombreux problèmes auxquels le Mali est confrontés, notamment la corruption, le chômage, la mauvaise gouvernance, le manque de confiance entre gouvernants et gouvernés, la dépravation de nos mœurs que ce mouvement politique a été créé.

Le secrétaire général de l’organisation a fait savoir que le mouvement est constitué d’hommes et femmes, venant de toutes les sensibilités religieuses du pays et de la société civile, afin d’attirer l’attention du peuple sur l’importance de la démocratie. Badenya Ton est un mouvement politique de participation au processus électoral, au renforcement de la démocratie et au développement, à travers une mobilisation massive autour du respect des valeurs républicaines.

Par ailleurs, Laya Amadou Guindo a assuré que Badenya Ton est un acteur sûr de la construction citoyenne. Quant à la présidente des femmes de Badenya Ton, elle a estimé que le danger actuel pour la jeunesse, est de proférer des injures à l’endroit des hautes personnalités religieuses et coutumières.

Youma Diarra a ensuite fait savoir que le mouvement vise à contribuer au développement économique et social, à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, en contribuant à l’instauration de la prospérité au bénéfice de tous. « L’objectif est de construire une jeunesse consciente sur la base de nos valeurs et de nos réalités ancestrales afin de contribuer à l’établissement d’un pouvoir fort, légal et légitime mais aussi de réinstaurer le droit des ainés qui est capital pour une bonne jonction entre le passé, le présent et le futur » a-t-elle averti.

Le président du Mouvement a déploré les écarts de langage, notamment les invectives entre jeunes et personnes âgées voire hautes personnalités. Pour lui, les autorités du pays doivent être respectées.

Concernant leur vision, Badara Aliou Dembele a souligné que son mouvement œuvre pour un Mali nouveau, prospère, respectueux de l’Etat de droit, et de la démocratie. Il est présent dans toutes les communes du District de Bamako. A la question de savoir si son mouvement, fait partie de la majorité présidentielle ou de l’opposition, le conférencier a affirmé qu’il se situe au centre avec comme rôle essentiel de rassembler cette jeunesse qui manque de repères. Pour conclure, le conférencier a indiqué que la jeunesse doit faire une politique saine, juste pour que ce pays continuer de progresser.

Il est bon de souligner que le mouvement est constitué de plusieurs acteurs, notamment des universitaires, étudiants, chercheurs, acteurs de la société civile, globalement d’hommes et femmes de tous les âges et militants de tous les bords.

Mamadou SY