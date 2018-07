MOUNTAGA TALL COMMENCE AVEC LES AUTORITÉS TRADITIONNELLES ET LEADERS RELIGIEUX

Dans le cadre de sa campagne présidentielle, le candidat de l’Union pour le Mali (UMA), Me Mountaga Tall, a rencontré, mardi à la Maison des Ainés, les autorités traditionnelles et les leaders religieux. C’était en présence de Bamoussa Touré, coordinateur des chefs de quartier du district, et de El Hadji Mohamed Sosso Haïdara, président de l’Organisation malienne des imams sortant de l’Institut du Maroc (OMSIM).

La rencontre avait pour l’objectif, selon Me Tall, d’éclairer les autorités traditionnelles et les leaders religieux sur son projet de société et de recueillir, en retour, suggestions, conseils et bénédictions. Après avoir brossé à grands traits son programme, le candidat de l’UMA a expliqué que nos leaders spirituels et traditionnels sont les gardiens de nos religions et aussi de notre dignité. «Il est impossible de se fixer un cap si l’on ne sait pas d’où l’on vient. C’est pourquoi il était important pour moi d’approcher ces leaders religieux et ces autorités traditionnelles pour leur dire ce que je pense du pays», a déclaré l’ancien ministre de l’Economie numérique et de la Communication.

Par ailleurs, Me Mountaga Tall a fait remarquer que les leaders religieux constituaient une couche socio-professionnelle particulière. “A mon avis, celles (NDLR: les couches) que j’ai rencontrées aujourd’hui sont l’une des plus importantes et il n’était pas question pour moi de me jeter dans l’arène sans leur parler et leur demander des conseils et aussi pour leur expliquer dans le détail mon programme pour le Mali».

En outre, le président du Comité national d’initiative démocratique (CNID) a souligné qu’il ne s’agit pas pour lui de faire des chefs de quartiers et des leaders religieux des “citoyens à part”, mais de faire d’eux «des citoyens à part entière». «Et c’est pour cela qu’il faut les informer et les impliquer», a confié le candidat de l’UMA.

Pour leur part, les leaders traditionnels et religieux ont remercié et témoigné leur reconnaissance au candidat Mountaga Tall, tout en lui garantissant leur accompagnement.

Bembablin

DOUMBIA