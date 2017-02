Mopti : VASTE OPÉRATION DE L’ARMÉE À DIALLOUBÉ

L’Armée malienne vient de boucler une vaste campagne de ratissage dans la Région de Mopti, plus précisément à Dialloubé. Cette opération a été lancée suite à une série d’attaques contre les populations civiles et militaires dans la zone.

Les forces armées et de sécurité, sur la base d’un certain nombre de renseignements, ont jugé nécessaire de ratisser la zone afin de sécuriser le territoire en mettant hors d’état de nuire les individus armés qui y circulaient.

Samedi vers 4 heures du matin, un individu circulant à moto a été mortellement blessé par les agents en faction au check-point. L’homme avait refusé d’obtempérer. Les soldats ont dû ouvrir le feu. Transporté d’urgence au centre de santé le plus proche, il succombera à ses blessures.

L’homme décédé serait un membre des groupes terroristes qui veulent sanctuariser le centre du pays. D’où le déploiement de 500 éléments par l’Armée au cours de cette opération qui s’est soldée par l’arrestation d’une vingtaine de suspects. Des armes, des munitions et motos ont été saisies. Mais il convient de rappeler que dans cette partie du pays, presque tout le monde est armé dans le but de se protéger contre les voleurs de bétail et autres bandits de grand chemin. L’opération a été saluée par les responsables locaux de cette partie du pays.

A. D