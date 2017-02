Mopti : LE POSTE DE SECURITE DE SOMADOUGOU CIBLE D’UNE ATTAQUE

Le lundi dernier, le poste de sécurité du village de Somadougou, dans la commune rurale de Sio (Cercle de Mopti) situé à une trentaine de kilomètre de Sévaré sur la RN 6, a été la cible d’une attaque. Elle a eu lieu aux environs de 20 heures. Les assaillants sont arrivés à motos et ont, à partir de trois points de tirs, criblé de balles, le poste de sécurité qui était tenu par cinq gendarmes.

Ils se sont ensuite attaqués au domicile de Abdoulaye Guindo un sous-officier de l’armée à la retraite. Une boutique contigüe à la maison de l’ancien militaire a pris feu.

Si l’on ne compte aucune perte en vie humaine, une personne du nom de Abdou Zerbo a été quand même grièvement blessée par balles. Elle a été admise à l’hôpital Sominé Dolo de Mopti.Dès l’annonce de l’attaque, le gouverneur de la Région de Mopti, le colonel Sidiki Samaké, à la tête d’une forte délégation régionale s’est rendu sur place mardi matin pour constater les faits. La délégation a échangé avec les autorités locales notamment, le maire Amadoun Bara Traoré, le sous-préfet, Alassane Ballo, le chef de village de Somadougou, Birama Tangara et le président du conseil local de la jeunesse, Sékou Kassogué. La rencontre s’est déroulée en présence de l’adjoint au préfet du Cercle de Mopti, Abdoulaye Guindo et du président du Conseil de Cercle, Moussa Allaye Cissé et des forces de sécurité.

Le gouverneur a félicité les gendarmes qui, grâce à leur courage et leur bravoure ont pu contenir l’assaut des assaillants. Il a demandé à la jeunesse de s’organiser pour constituer un « filet de veille » qui aiderait les forces de sécurité dans leur tâche.

Relevant que la force des forces armés et de sécurité réside dans le renseignement, le gouverneur a estimé qu’il est plus que jamais impérieux que toute la population dans une synergie collabore avec les pouvoirs publics et les forces armées et de sécurité. Chacun des acteurs s’est engagé à jouer sa partition afin qu’une telle situation ne se reproduit plus dans le village.

La population de la localité qui n’est pas habituée à des scènes d’attaque du genre est sous le choc.

D. COULIBALY

Amap-Mopti