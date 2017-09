Mopti: L’AGENT TECHNIQUE DE L’INPS LIBÉRÉ

Enlevé par des inconnus vers Youwarou (région de Mopti) le 25 avril dernier au cours d’une mission, l’agent technique de l’Institut de prévoyance sociale (INPS) de Mopti, Amadou Djoum, a été libéré hier. La bonne nouvelle a été annoncée hier à la presse par le directeur général adjoint de l’INPS, Seydou Siaka Diarra.

Il a expliqué que l’agent technique de l’INPS de Mopti a été enlevé par des inconnus quand qu’il se rendait à Youwarou avec 2 millions de Fcfa pour le paiement des pensions des retraités, des allocations familiales des travailleurs en activité et des rentes des victimes d’accident de travail. Cette somme d’argent, a-t-il dit, a pu être récupérée par la gendarmerie de Youwarou et versée dans le compte de l’INPS de Mopti. Seydou Siaka Diarra s’est félicité de la libération de l’agent Amadou Djoum qui est en poste à Mopti depuis 5 ans. Il a salué son courage, son dévouement, son abnégation dans le travail.

Le directeur adjoint de l’INPS a, par ailleurs, tenu à préciser qu’Amadou Djoum a été libéré grâce à l’implication des autorités administratives et politiques de notre pays, particulièrement le ministère de la Solidarité et de l’Action humanitaire et la direction régionale de l’INPS de Mopti.

«Notre agent technique est désormais dans sa famille à Mopti. Je l’ai appelé au téléphone pour m’enquérir de son état. Il m’a dit que tout allait bien. Il se porte très bien», a assuré Seydou Siaka Diarra avant d’ajouter que la libération d’Amadou Djoum est aussi une victoire de toute la nation malienne.

