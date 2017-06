Mopti : CONCERTATION RÉGIONALE AUTOUR DE LA POLITIQUE DOMANIALE ET FONCIÈRE

Au Mali, le foncier est de nos jours un enjeu économique majeur qui se caractérise par un dualisme des systèmes juridiques : droit coutumier collectif d’usage et le droit moderne individuel marchand de propriété. Son acquisition se manifeste dans la plupart des cas par les spoliations, la spéculation, l’expropriation, l’accaparement des terres et des ressources naturelles à travers une convoitise aux moyens de la corruption, des menaces, abus de pouvoir et autres. Les mesures d’ajustement technique et d’outils de gestion instituées pour alléger le contentieux foncier ayant présenté leurs insuffisances face à l’ampleur croissant des problèmes, le gouvernement entend se doter d’une politique nationale domaniale et foncière (PNDF) en vue d’engager une réforme en profondeur du secteur. Le document de politique nationale élaboré à cet effet fait l’objet de concertations régionales pour la participation des communautés au processus.

Cette initiative du Secrétariat permanent de la réforme domaniale et foncière de partager le projet de document du PNDF avec les communautés à la base bénéficie de l’appui technique et financier du Réseau plaidoyer pour la sécurisation foncière agricole au Mali (RP-SEFA) en partenariat avec Helvetas Swiss Inter-coopération. Les concertations régionales qui se dérouleront dans les Régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti visent à promouvoir la mobilisation sociale des acteurs à la base pour une adhésion et appropriation du document et par la même veine recueillir les avis et appréhensions des populations. L’étape de la région de Mopti qui s’est tenue les 20 et 21 juin dernier après celle de Kayes, Koulikoro, Ségou à laquelle ont participé des directeurs régionaux de l’agriculture, des domaines, de l’urbanisme, de l’IGM, des responsables des collectivités, des organisations de la société civile, les ONG partenaires, la presse et des notables, a eu pour cadre la salle de conférence du gouvernorat.

Intervenant à l’ouverture des travaux, le Secrétaire permanent du Réseau plaidoyer pour la sécurisation foncière agricole au Mali, Boukary Guindo, a rappelé que le RP-SEFA est né en 2014 et regroupe à nos jours une trentaine de membres. Il travaille sur les questions foncières notamment le suivi de la loi foncière jusqu’à son adoption, la gestion non violente des conflits liés au foncier, a-t-il indiqué. En parlant des contraintes au tour du foncier M. Guindo a évoqué le nombre croissant et varié des autorités concédantes du foncier, l’absence de cadastre et de droit sûr ou garanti sur la terre et la faiblesse généralisée de bases de données et d’informations foncières.

Deux jours durant la trentaine de participants ont d’abord eu droit à une communication sur le projet de document de politique nationale domaniale et foncière avant les travaux de groupe, où ils ont approfondi les échanges. Il faut rappeler que le document en plus de la présentation détaillée des contraintes identifiées au plan technique, administratif, juridique, social et économique dans le domaine, traite les enjeux à tenir en compte, les défis à relever, les orientations et les fondements de la stratégie déclinée en 9 axes. Cet arsenal de dispositifs vise à doter l’Etat d’une vision globale et cohérente et un cadre intégré et multisectoriel de planification stratégique et de décision politique.Après avoir invité les participants à plus de rigueur lors des travaux, le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Mopti, Boukary Koïta, dira que l’absence d’une politique domaniale et foncière fait le lit de l’insécurité chronique aussi bien en milieu urbain que rural. Une raison de plus pour les participants d’être assidus et de faire des propositions d’amélioration.

Il a réitéré les sincères remerciements et toute la gratitude du gouvernement au Réseau de plaidoyer pour la sécurisation foncière agricole au Mali et son partenaire financier Helvetas Swiss Inter-coopération, d’avoir initié ces jours de consultation sociale.

Dramane COULIBALY

AMAP-Mopti