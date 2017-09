Montreuil : La Caderkaf se penche sur l’insécurité dans la Région de Kayes

Le samedi 9 septembre 2017, la salle de l’Arbre la Parole Errante de Montreuil a abrité un sommet régional sur la migration, l’insécurité et le développement économique, organisé par la Coordination des associations de développement de la Région de Kayes (Caderkaf).

La rencontre était placée sous le haut patronage du ministre des Maliens de l’extérieur et de l’Intégration africaine, Abdourhamane Sylla et de Lamine Alexis Dembélé, représentant le ministre des Mines. Le président de l’Assemblée nationale était représenté par trois députés : Mme Dioncounda Sacko (Dièma), Mme Haidara Aissata Haidara (Kenièba) et Bakary Macalou.

Etaient également présents le gouverneur de la Région de Kayes Babahamane Maiga, le président de Conseil régional de Kayes, Bandiougou Diawara et celui de Ségou, Siaka Dembélé, le maire de Sadiola, Toumany Dembélé et le maire de la commune rurale de DialafaraSeydou Sacko. Il y avait aussi d’autres personnalité, notamment Balla Oumar Cissé, représentant l’ambassadeur du Mali en France, Francis Month, le président du GRDR, Bocary Tréta, le président du RPM.

Dans son discours de bienvenue, le président de la Caderkaf, Kiefing Sacko, a exprimé son plaisir de partager la préoccupation de tous les Maliens sur un sujet aussi préoccupant et délicat, à savoir l’insécurité dans la région de Kayes. Le ministre des Maliens de l’extérieur et de l’Intégration africaine a, lui, saisi l’opportunité pour affirmer «le caractère inclusif de la vision du président de la République et du gouvernement, pour un développement participatif et partagé, dont la diaspora que vous êtes joue un rôle fondamental». Abdourhamane Sylla a aussi assuré que des actions concertées et coordonnées au plan diplomatique avec les pays voisins et amis du Mali et les efforts internes permettent de garantir la sécurité, la libre circulation des personnes et des biens, partout dans notre pays.

La Région de Kayes est confrontée à une insécurité résiduelle récurrente. Les attaques à main armée, le banditisme sur l’axe Bamako-Kayes, les coupeurs de route à moto ou en voiture, le braquage, le vol de bétail sont fréquents dans cette région avec leurs corollaires de morts et blessés graves et légers. On peut citer, entre autres, les événements qui se sont déroulés à Goundera, Koumaringa, Diako, Diala, Lambidou, Diancounte-Camara, Lakamané, Fassoudebé, Madiga-Sacko, Sandaré. Il y a aussi les événements liés à la transhumance du bétail et ceux de l’exploitation des sites miniers dans les cercles de Kenièba et Bafoulabé. Bref, la liste d’événements malheureux dans cette partie du pays n’est pas exhaustive.

Pour le gouverneur de la Région de Kayes, ce sommet régional sur la migration, l’insécurité et le développement économique est la meilleure façon de comprendre les préoccupations des Maliens de France et celles des autorités régionales afin «qu’ensemble nous trouvons la solution à tous les problèmes de la région ». Babahamane Maiga a souligné qu’l y a plusieurs types d’insécurité qui absorbent l’administration. « L’Etat fait de plus en plus d’efforts. Au mois d’août dernier, nous avons reçu des dotations en armement pour les forces de l’ordre et des moyens opérationnels dans le cadre de la sécurité. La particularité de Kayes est qu’il y a de nombreux types de conflits qui mobilisent les forces de l’ordre : des conflits fonciers, de chefferie, inter et intra-communautaires, de voisinage, de mosquée, d’incivisme, d’insalubrité », a détaillé le gouverneur avant de demander aux Maliens de France d’être discrets lorsqu’ils viennent avec des avoirs au Mali. « Toutes les attaques de Yélimané que nous avons connues, c’est que leurs les gens n’ont pas été discrets sur leurs avoirs. Tous les braquages qui ont eu lieu à Kenièba, Sadiola et autres, c’est fait autour de l’or. Quand vous avez une forte somme ou de l’or, taisez-vous», a-t-il lancé.

Correspondance particulière de

Ely DICKO