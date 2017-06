Mondial U20 : L’ITALIE BRISE LE REVE DE LA ZAMBIE

Le dernier représentant africain est tombé, en quarts de finale, face à la sélection italienne qui s’est imposée 3-2, après prolongation

Cette fois, la prolongation a été fatale à la Zambie. Contrairement au tour précédent, où le champion d'Afrique avait sorti l'Allemagne (4-3 a.p), les poulains de Beston Chambeshi ont été éliminés par l'Italie (3-2 ap), lundi, en quart de finale du Mondial. L'aventure du dernier représentant africain s'arrête, donc ici. Les Chipolopolos juniors pensaient, pourtant, avoir fait le plus dur, lorsque l'inévitable Daka mettait, seulement, 3 minutes 30 secondes pour ajuster le gardien adverse. Mais, la suite était moins réjouissante, d'abord, avec la sortie, sur blessure, de Mwepu, en larmes, puis, avec l'accumulation d'occasions en faveur de l'Italie. Mais Banda s'interposait à deux reprises, avant qu'Orsolini ne manque un but tout fait à bout portant.Pourtant, c'est la Zambie qui se procurait la meilleure opportunité, avant la pause. L'arbitre accordait, d'abord, un penalty pour une faute du gardien adverse sur Chilufya ! Mais, avec l'aide de la vidéo, il se ravisait, ensuite, puisque le Zambien avait simulé. Mais, même si cela ne semblait pas très évident, il avait été, au préalable, accroché par Pezzalla, juste devant la surface. Verdict : carton rouge et coup-franc, qui ne donnait rien (43e).Seulement, même réduite à dix, la Squadra Azzura cueillait son adversaire à froid en égalisant au retour des vestiaires par Orsolini, seul au second poteau (50e). Derrière, les champions d'Afrique réagissaient et se voyaient refuser un but pour hors-jeu. La dernière demi-heure était haletante avec une succession d'occasions d'un but à l'autre. C'est tout de même l'Italie qui semblait la plus proche de trouver la faille. Mais, contre toute attente, Sakala était servi dans la surface et redonnait l'avantage aux siens, d'une frappe aussi soudaine que puissante (84e) !Malheureusement, comme face à l'Allemagne, la Zambie se laissait rejoindre, dans les derniers instants, sur un superbe coup-franc enroulé de Dimarco (88e). Une égalisation malgré tout méritée sur la physionomie de cette seconde période… Place donc à la prolongation, qui voyait de nouveau les occasions pleuvoir de chaque côté. Dès les premières secondes, Kalunga se signalait par un gros raté, côté zambien, en redressant insuffisamment sa frappe à bout portant. A l'entame du second acte, Chisala échouait, quant à lui, sur le petit filet. Un manque de réalisme chèrement payé car Vido, libre de tout marquage, surgissait pour marquer sur corner et envoyer l'Italie en demi-finale (111e)…