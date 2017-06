Mondial U20 : ANGLETERRE, LE SACRE D’UNE GENERATION DOREE

La jeune génération anglaise a confirmé les nombreuses attentes qui l’entouraient : elle s’est adjugée sa première Coupe du monde des moins de vingt ans, en battant le Venezuela 1-0 dans un match spectaculaire, dimanche à Suwon, en Corée du Sud. Les Anglais n’avaient jamais disputé de finale U20 jusqu’ici et l’emportent dès leur première tentative, grâce à un but de Dominic Calvert-Lewin (35e). Ils ont réussi à tenir ce score malgré une incroyable pression vénézuélienne, et un penalty de Penaranda repoussé par leur gardien (77e).

Une lourde responsabilité pesait pourtant sur leurs jeunes épaules : offrir un titre mondial à une nation qui aura tant patienté… 51 ans exactement depuis le mythique Mondial-1966, remporté contre l’Allemagne de l’Ouest chez les A. Le sélectionneur des U20 Paul Simpson, né comme par hasard en 1966, n’avait d’ailleurs pas manqué de faire le parallèle, même s’il sait bien qu’un Mondial de jeunes est loin de ce que représente un titre avec l’équipe première…. En finale, il aura fallu en tout cas tenir jusque dans les dernières secondes face à une sélection vénézuélienne complètement transcendée par son parcours, et cette première finale de Mondial de toute son histoire.

La première période pouvait pourtant laisser penser que les Anglais allaient s’en sortir sans trop de difficultés. La triplette Josh Onomah – Ademola Lookman – Dominic Solanke lançait habilement les offensives, et Calvert-Lewin avait trouvé l’ouverture en deux temps, sa première frappe étant repoussée par le portier (35e).

Bien sûr les Vénézuéliens avaient eu des occasions également dont cet étonnant coup franc de plus de quarante mètres tenté par Ronaldo Lucena et qui rebondissait sur le poteau anglais, à la 24e. Mais dans l’ensemble, l’Angleterre prenait le dessus. Tout a changé dans un deuxième acte complètement fou, avec l’entrée d’un joueur surprenant, Yeferson Soteldo, un N.10 d’1m58, aux déplacements éclairs.

« La Vinotinto », le surnom de la sélection vénézuélienne, a multiplié les assauts, butant souvent sur un très bon Woodman dans les buts, à l’image de ce penalty de Penaranda, pas suffisamment bien frappé pour tromper un gardien dans un bon jour. Finalement, de manière un peu miraculeuse, les Anglais ont échappé à la prolongation. Ils n’en ont d’ailleurs jamais disputé pendant la compétition.

—

Mondial-2018 : L’ESPAGNE ET L’ITALIE ASSURENT AVANT LEUR « FINALE »

L’Espagne et l’Italie ont tenu leur rang, en Macédoine (2-1) et contre le Liechstentein (5-0), dimanche lors de la 6e journée des qualifications au Mondial-2018. Le mano à mano se poursuit donc entre les deux pays, avant leur « finale » le 2 septembre à Madrid. Les deux nations aborderont le choc avec le même nombre de points (16), même si la « Roja » s’assoit sur la première place grâce à une meilleure différence de buts (+18 contre +14). Les hommes de Julen Lopetegui ont évité le piège de la Macédoine, non sans quelques frayeurs. Après l’ouverture du score rapide de David Silva (15e), Diego Costa (27e) a cru mettre les siens à l’abri, avant que la Macédoine ne réduise le score en contre (66e) et laisser planer le danger jusqu’au bout.

La « Nazionale » a attendu, de son côté, la 35e minute, et le superbe enchaînement de Lorenzo Insigne, pour trouver la faille face à la modeste Liechstentein. La suite a été plus tranquille. Israël, 3e à quatre points avant cette journée en ramassant les miettes de deux ogres, a lâché contre l’Albanie (0-3). Surprise de l’Euro-2016, l’Islande s’est rapprochée d’une première participation à la Coupe du monde.

En battant les leaders croates sur le fil (1-0), les Islandais (13 points) sont revenus sur la première place, uniquement devancés par leurs adversaires du jour qu’à la différence de buts. Bien leur en a pris ! Car derrière, les poursuivants maintiennent leur train d’enfer. La Turquie (3e, 11 points) a confirmé son redressement en enchaînant un troisième succès de suite, au Kosovo (4-1). L’Ukraine (4e, 11 points) a de son côté gagné pour la première fois hors de ses bases, en Finlande (2-1). La prochaine journée permettra de dessiner une hiérarchie plus claire, avec notamment un crucial Ukraine-Turquie à Kharkiv.

Co-leaders, la Serbie et l’Eire (12 points chacun) ont raté l’occasion d’enfoncer leurs deux principaux concurrents, le pays de Galles et l’Autriche, qui restent à quatre points. Les Serbes n’ont pas su profiter de la première absence de la star Gareth Bale, suspendue, en sélection depuis octobre 2013 (1-1). Les Gallois enchaînent là un 5e nul de suite. Même score pour l’Eire face aux Autrichiens. Pour les deux retardataires, une dernière chance leur est offerte lors de la prochaine journée: ils vont s’affronter le 2 septembre à Cardiff pour continuer à espérer à voir la Russie l’été prochain. Dans l’autre match, sans enjeu dans la course à la qualification, la Géorgie et la Moldavie se sont quittées dos à dos (2-2).