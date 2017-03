Mme Traoré Nènè Konaté, représentante de l’Institut malien de recherche et action pour la paix : «LA MAJORITé DES MALIENS VEUT LA PAIX»

Les mots introductifs du président de la Conférence d’entente nationale et ceux du chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Keïta, nous interpellent à l’unisson. Cette conférence est le lieu où les filles et les fils du pays transcendent les différends pour se mettre ensemble pour l’avenir du Mali. La masse qui était dans la salle aujourd’hui me donne beaucoup d’espoir que les Maliennes et les Maliens qui sont pour la paix sont de loin assez majoritaires à ceux qui ne veulent pas de la paix. Comme le président Keïta l’a dit, la Conférence d’entente nationale est le train de la paix».

Propos recueillis par

Adama DIARRA