Mme LY Taher Dravé́

Mme Ly Taher Dravé est le nouveau ministre de l’Elevage et de la Pêche. Agée de 45 ans, elle est experte comptable et gérante de la Société d’expertise comptable « Mali Consulting Group ». Elle est aussi membre du Conseil de l’Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Mali depuis 2006.

Experte judiciaire auprès des cours et tribunaux du Mali, commissaire aux comptes agréée par la commission bancaire de l’UEMOA et la Commission régionale de contrôle des assurances (CRCA/CIMA), Mme Ly Taher Dravé est également formatrice en SYSCOA/SYSCOHADA et en comptabilité analytique de gestion. Elle a acquis une expérience de plus de 20 années en audit en Tunisie, en France, en Guinée, au Mali et dans d’autres pays de l’UEMOA.

Après le baccalauréat au Lycée des Jeunes Filles de Bamako en 1989, elle a poursuivi ses études à l’Institut des Hautes études commerciales de Carthage-Présidence, où elle décrochera un diplôme universitaire des études comptables, puis une maîtrise en option gestion comptable. Désireuse d’approfondir ses études, Mme Ly Taher Dravé est allée en France pour obtenir un diplôme d’études comptables et financières en 2004.

Mme Ly Taher Dravé est aussi présidente du Club Soroptimist International « Club Lumière de BAMAKO » depuis novembre 2016.