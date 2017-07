Migration : LE PROFIL MIGRATOIRE AU MALI VALIDE

La problématique de la migration est toujours d’actualité dans notre pays. Le projet FMM Afrique de l’ouest (Support to free Movement of Persons and Migration) ou « Soutenir la libre circulation des personnes et la migration en Afrique de l’ouest » a organisé hier, à l’hôtel Onomo, un atelier de validation technique du profil migratoire préliminaire du Mali.

La directrice du projet, Camille Le Coz a présenté le document sur le profil migratoire au Mali. Selon elle, il vise à « faire de la migration un véritable atout pour le développement du pays, un facteur de croissance économique et de promotion sociale pour réduire durablement la pauvreté ». Cette vision, dira-t-elle, s’articule autour de quatre axes. Le premier concerne la protection et la sécurisation des migrants et des membres de leurs familles en veillant au respect de leurs droits et devoirs. Le deuxième axe est relatif à la mise en place des mécanismes et des dispositions de gestion appropriés (en matière de connaissances, de réglementation, d’accueil et de réinsertion, de valorisation des capacités) pour mieux organiser la migration. Le troisième volet s’intéresse à la mobilisation et à la valorisation des rapports des diasporas pour réduire la pauvreté et soutenir le développement national. Le quatrième axe consiste à faire du Mali un carrefour ouest-africain de dialogue et de concertation sur les migrations.

Selon le doucement, pour répondre à ces défis, de nombreux projets migratoires ont vu le jour ces dernières années et avec une attention renouvelée depuis la crise en Europe en 2015. En outre, le Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique, dont le Mali est l’un des pays récipiendaires, a été mis en place. Aussi, des efforts ont été faits par le gouvernement pour mieux contrôler les entrées et les sorties sur le territoire national et limiter la migration irrégulière. A cet effet, notre pays a adopté la politique nationale de la migration en 2016 dont l’une des priorités est la mise en place de mécanismes de gestion appropriés de la migration.

L’élaboration de ce profil migratoire a pour but de réunir dans un même document l’ensemble des données existantes liées à la migration au Mali, a expliqué Camille Le Coz. L’étude a été réalisée par Altai Consulting pour l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Nigéria. Le projet FMM Afrique de l’ouest est financé conjointement par l’Union européenne et la Communauté des Etats économiques de l’Afrique de l’Ouest. Il s’attache à maximiser le développement potentiel des flux migratoires et de la libre circulation des personnes en Afrique de l’ouest. Dans ce cadre, le projet s’est intéressé aux profils migratoires de six pays de l’Afrique de l’ouest dont le Mali. Un profil migratoire consiste à faire l’état des lieux et à analyser les données en lien avec la question migratoire dans un pays. L’objectif principal est de renforcer la prise en compte de la migration dans les politiques publiques.

Abdourhamane TOURé