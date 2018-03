Meeting d’athlétisme de San : LES CHAMPIONNATS nationaux EN LIGNE DE MIRE

Plus de 400 athlètes, toutes catégories confondues,

s’affrontent cette année dans 26 épreuves qui promettent de belles empoignades, surtout chez les juniors et les cadets

La 26è édition du Meeting de San, encore appelé Mémorial Bakary Touré «Samson», démarre aujourd’hui. Plus de 400 athlètes sont attendus sur la piste battue du stade Marcel Dakouo. Toutes les délégations sont déjà sur place et 26 épreuves sont au programme de cette 26è édition. Entre autres on peut citer les 100, 200, 400, 800, 1500 et 5000m, les relais 4x100m et 4x400m, les concours de lancer de poids, disque, javelot, le triple saut, le saut en longueur.

Le Mémorial Bakary Touré «Samson» est la seule compétition de la Fédération malienne d’athlétisme (FMA) qui est ouverte à tous les athlètes sans distinction de catégories. «Le Meeting de San est une fête populaire d’athlétisme. La compétition est un tremplin pour certains athlètes et permet à d’autres de préparer les grandes échéances», a confié un membre de la FMA.

L’autre particularité du Meeting de San est qu’il permet à la commission technique de la FMA de détecter les meilleurs athlètes qui recevront, ensuite, des invitations pour les championnats nationaux juniors et les championnats zonaux des cadets. Cette année, 24 clubs participent à la compétition. Il s’agit d’El Farouk de Tombouctou, du Sonni Gao, d’Attar club de Kidal, du Nianan de Koulikoro, du Réveil club de Kati (RAK), d’Abeille club de Dioïla (ACD), du Biton de Ségou, de l’US San, du Centre d’athlétisme des jeunes de San (CAJS), du Débo de Mopti, du Centre d’athlétisme de Bandiagara (CAB), du Centre d’athlétisme Moustaph Diallo de Sévaré (CAMD), du Sigui de Kayes, du Tata de Sikasso, de l’Association pour l’excellence en athlétisme (AEA), de l’Association sportive Ami Keïta (AS AK), de l’AS Police, du Réal, du Centre Cheick Kouyaté (CCK), du Club pour le développement de l’athlétisme au Mali (CDAM), du Centre omnisports de Lafiabougou (COL), du Djoliba, du Stade malien et de l’USFAS.

Hier, les membres de la Fédération malienne d’athlétisme et du district d’athlétisme de San ont rendu une visite de courtoisie aux autorités administratives, politiques et coutumières de San. «Nous sommes en train d’œuvrer pour que la compétition soit une réussite. Aussi, nous cherchons des soutiens à l’extérieur pour les futures éditions», a déclaré le chef de village de San, Fousseyni Traoré. «San est le seul cercle qui organise une compétition nationale. C’est un grand honneur pour nous d’abriter ce meeting», dira de son côté le premier adjoint au maire de San, Ichiaka Diallo, alors que le président du Conseil du cercle, Souleymane Tangara a assuré la FMA et la commission d’organisation «du soutien sans faille des autorités».

Quant au préfet de San Amadou Dicko, il dira : «On travaillera en étroite collaboration avec la fédération pour la réussite de la compétition». La première édition du Meeting de San s’est déroulée en 1980 et seuls les athlètes de Bamako, Ségou, Sikasso et San ont participé à la compétition. Deux ans plus tard, tous les clubs nationaux (12 au total) se retrouveront pour la deuxième édition et San devint un passage obligé pour les athlètes pour participer à la coupe UDPM (Union démocratique du peuple malien, l’ancien parti unique). A l’époque, le meeting était entièrement financé par le budget national et régional. En 2015, le meeting a été baptisé Mémorial Bakary Touré «Samsom», initiateur de la compétition et qui occupa le poste de 3è président de la Fédération malienne d’athlétisme pendant une décennie (1975-1984).

Envoyé spécial

Ladji M. DIABY