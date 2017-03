Maroc : Mohammed VI va remplacer le Premier ministre Abdelilah Benkirane

Le roi du Maroc Mohammed VI va désigner au plus vite un nouveau Premier ministre pour remplacer Abdelilah Benkirane, qui n’est pas parvenu à former un gouvernement après cinq mois de négociations, a annoncé mercredi soir le cabinet royal.

« Pour dépasser la situation d’immobilisme actuelle, le roi a décidé de désigner une autre personnalité politique du Parti justice et développement (PJD) en tant que nouveau chef du gouvernement, dans le délai le plus proche », indique le communiqué diffusé mercredi 15 mars.

Le roi a « exhorté à plusieurs reprises M. Abdelilah Benkirane à accélérer la formation du nouveau gouvernement », justifie le cabinet royal. Mais en début de semaine, de retour de sa tournée africaine, Mohammed VI a constaté que les consultations menées depuis cinq mois n’avaient toujours pas abouti, et que l’absence de « signaux » n’augurait pas de déblocage, justifie le document.

Le roi « a décidé de désigner une autre personnalité politique du PJD en tant que nouveau chef de gouvernement », ajoute le communiqué. Il « recevra dans le délai le plus proche cette personnalité et la chargera de former le nouveau gouvernement », précise le texte.