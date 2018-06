Mali-Etats Unis d’Amérique : L’AMBASSADEUR MAHAMADOU NIMAGA PRÉSENTE SES LETTRES DE CRÉANCE AU PRÉSIDENT DONALD TRUMP

Le nouvel ambassadeur de notre pays à Washington (Etats-Unis) a présenté le vendredi 22 juin 2018 au président Donald J. Trump les lettres de par lesquelles le président de la République Ibrahim Boubacar Kéita l’accrédite auprès des autorités américaines.

Au cours de la cérémonie, l’ambassadeur Nimaga a transmis au président Trump les salutations de son homologue Keïta et du peuple malien et s’est engagé à tout mettre en œuvre pour développer les relations d’amitié et de coopération bilatérale entre le Mali et les Etats-Unis. En réponse, le président Donald J. Trump a salué les autorités maliennes tout en les assurant de son soutien pour le Mali, «un beau pays». La cérémonie s’est déroulée sous une pluie battante d’abord au Blair House avec les séances d’introduction de huit nouveaux ambassadeurs avant de s’achever à la Maison Blanche en présence du président Donald J. Trump autour d’un déjeuner. C’est le Conseil des ministres du jeudi 31 mai 2018 qui a procédé à la nomination de Mahamadou Nimaga, en qualité d’ambassadeur de notre pays auprès des autorités américaines, avec pour base Washington DC. Le choix avisé du président de la République est tombé sur celui qui était depuis août 2014 son principal conseiller diplomatique, l’ambassadeur Mahamadou Nimaga.

Né à Koro (Mopti) il y a 43 ans et originaire de Nioro du Sahel, de par sa famille, M. Nimaga peut se prévaloir d’un parcours bien méritoire. Maîtrisard en droit privé de l’Ecole nationale d’administration (ENA) en 1998, il a poursuivi sa formation en diplomatie multilatérale à l’Institut des hautes études internationales de Genève en 2003 avant de décrocher avec une bonne mention le diplôme de l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Paris (promotion Martin Luther King).

Madiba Kéita