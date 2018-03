Maison des Maliens de l’extérieur : UN JOYAU À HAUTEUR D’ESTIME ET DE CONSIDÉRATION

Le chef-d’oeuvre a été inauguré, hier, par le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta. Il illustre l’attention particulière que les plus hautes autorités accordent à nos compatriotes vivant à l’étranger

Hier à Sogoniko, en Commune VI, l’émotion et la joie se lisaient sur tous les visages avec des Maliens de la diaspora qui clamaient haut et fort : «Merci IBK pour ce joyau! Vous avez tenu promesse». Et pour cause… Ils ont désormais un cadre baptisé «Maison des Maliens de l’extérieur» qui va améliorer les conditions d’accueil, de séjour ou de transit des migrants de retour dans notre pays. L’infrastructure a été inaugurée par le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita, en présence du Premier ministre, des présidents des institutions de la République et de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre des Maliens de l’extérieur et de l’Intégration africaine, Abdramane Sylla.

Le chef-d’œuvre, qui a coûté la bagatelle somme de 976 691853 Fcfa à l’Etat, est composé de deux bâtiments. L’un servira de «cité d’accueil» et l’autre, de siège pour le Haut conseil des Maliens de l’extérieur. D’où toute la fierté de Habib Sylla, le président de cette institution qui, depuis sa création en septembre 1991, n’avait jamais pu se doter d’un siège digne de la qualité des hommes et des femmes qu’elle représente.

Habib Sylla se souvient encore d’un 22 décembre 2015, date de la pose de la première pierre de cet ouvrage par le ministre des Maliens de l’extérieur et de l’Intégration africaine. Plus de deux ans après, le rêve s’est concrétisé. «Je perçois en cette réalisation, un hommage rendu par l’Etat du Mali à ses millions de fils vivant à l’étranger», a-t-il déclaré, avant d’ajouter : «grand merci au président Ibrahim Boubacar Kéita». «Merci, car la réalisation de ce joyau en plein cœur de Bamako, est non seulement la concrétisation d’une promesse de campagne, mais aussi et surtout la énième expression de votre considération à l’endroit de vos compatriotes de la diaspora», a-t-il soutenu.

Selon lui, ces dernières années, les Maliens de l’extérieur ont été au centre de tous les évènements importants et plusieurs d’entre eux ont reçu des distinctions honorifiques en reconnaissance de leurs efforts en faveur de l’essor du Mali. Ainsi, Habib Sylla a réaffirmé le soutien de toute la diaspora au président de la République.

Cette attention particulière accordée aux communautés maliennes vivant à l’étranger a été également saluée par le ministre Abdramane Sylla. Il a mis en exergue les actions fortes engagées ou en cours par son département pour le bonheur des Maliens de l’extérieur. En effet, pour ce qui concerne la protection et l’assistance à nos compatriotes à l’extérieur, le ministère a, avec le concours des partenaires, obtenu la libération de centaines de Maliens emprisonnés en Libye. Il est aussi intervenu aux côtés des sinistrés des incendies de différents marchés à l’extérieur, en leur apportant le soutien de l’Etat.

De même, le département a été présent auprès des Maliens vivant à l’étranger, après les conflits intercommunautaires, notamment entre éleveurs et agriculteurs en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, le ministre Sylla a expliqué que son département a procédé au rapatriement de plus de 13.000 personnes, notamment de la Libye et de la Centrafrique. Et plus de 100 rapatriés ont bénéficié de l’accompagnement de l’Etat, à travers des projets financés sur le Budget spécial d’investissement (BSI).

«La facilitation de leur retour, suivie de leur installation au pays, s’est matérialisée par l’octroi de conditions particulières et souvent par des exonérations octroyées par le ministère de l’Economie et des Finances», a précisé M. Sylla qui a annoncé que l’étude pour la réalisation de la Banque des Maliens de l’extérieur est terminée.

Parlant de la «Maison des Maliens de l’extérieur», Abdrahamane Sylla a indiqué qu’il s’agit là d’une illustration parfaite de la bienveillante attention du président Kéita pour la promotion des Maliens la diaspora, d’une part, et à leur épanouissement social à l’occasion de leur retour au pays, d’autre part.

En effet, a-t-il souligné, à la suite des opérations de rapatriement volontaire ou forcé, «ce sont souvent les espaces scolaires, sportifs et les locaux des services de la protection civile qui sont utilisés pour héberger momentanément nos compatriotes». Ainsi, en cette «Maison», le ministère voit une série d’offres de services qui doit assurer l’adéquation entre les flux migratoires, l’identification des migrants et la valorisation des données statistiques sur la diaspora. Cela dans un cadre de quiétude offrant des commodités permettant de favoriser une amélioration des conditions d’accueil, de séjour ou de transit.

En effet, la Cité d’accueil contribuera à renforcer les capacités du département dans le cadre des opérations de rapatriement. Elle est conçue en trois blocs répartis entre le Centre de transit (avec une capacité d’environ 150 lits), un bloc administratif composé de bureaux pour servir d’administration, une infirmerie permettant d’assurer les premiers soins de santé aux migrants et un espace de restauration. La deuxième composante de cette infrastructure est le bâtiment devant abriter le siège du Haut conseil des Maliens de l’extérieur.

Il est conçu en un seul bloc architectural (R+1) et comporte 16 bureaux et une salle de réunion. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise malienne SACAR-BTP. Le coût total des équipements est estimé à plus de 255 millions, sur lesquels l’Organisation internationale de la migration a apporté 65 millions de Fcfa.

Le président de la République s’est réjoui de l’inauguration de cette «Maison», destinée à recevoir «nos parents» qui reviennent de l’extérieur, très souvent dans la détresse la plus absolue. Désormais, «dès qu’ils franchiront ce portail-là, ils sauront qu’ils sont chez eux», a déclaré Ibrahim Boubacar Kéïta qui a rappelé que cette infrastructure était attendue depuis longtemps. Aujourd’hui, a-t-il poursuivi, «c’est notre honneur qui est débout, quelque part…». Pour le président Kéita, une civilisation s’évalue à l’aune de sa capacité à s’honorer elle-même, mais aussi à l’aune de la qualité de ce qu’elle peut réserver comme accueil aux déshérités, aux plus faibles. «Tous ceux-là qui reviendront au pays, seront désormais accueillis à hauteur de souhait, de convenance et de confort», a-t-il dit.

Le chef de l’Etat a, par ailleurs, remercié le Haut conseil des Maliens de l’extérieur, l’entreprise qui a effectué les travaux et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette infrastructure. Il a rendu un hommage appuyé au Dr Abdoulaye Kéita, un Malien de l’extérieur, qui vivant dans les années 60 à Paris, a sauvé des milliers de vies maliennes de la tuberculose et d’autres maladies.

Un autre temps fort de cette cérémonie a été la décoration de 14 Maliens de l’extérieur. Deux ont été faits Officier de l’Ordre national et 12 autres ont reçu la médaille de Chevalier de l’Ordre national du Mali.

Issa Dembélé