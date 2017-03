Lutte contre les changements climatiques : LA 6è PHASE DU PMF/FEM DÉMARRE

Cette étape implique davantage les communautés à la base, dans la gestion durable de l’environnement qui nécessite l’engagement de l’Etat, des services déconcentrés et des collectivités locales

Dans le cadre de la 2è année de la 6è phase opérationnelle du Programme de micro-financement du Fonds pour l’environnement mondial (PFM/FEM), 14 projets co-financés par le Programme d’appui à l’environnement et aux actions communautaires et le Secrétariat exécutif et de la coordination des ONG (PAEAC/SECO-ONG) soutenu par le Fonds pays du PNUD (TRACT/PNUD), ont été lancés jeudi dernier, à Sélingué (commune rurale de Baya, cercle de Yanfolila en 3è région). La cérémonie était présidée par l’épouse du président de la République, Mme Kéita Aminata Maïga. Elle a enregistré la présence du ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Mme Kéita Aïda M’Bo, ses collègues de l’Artisanat et du Tourisme, Mme Nina WalettIntallou et du Travail et de la Fonction publique, Mme Diarra Racky Talla. Le directeur-pays du PNUD au Mali, MaleyeDiop, les autorités politiques et administratives et coutumières de la commune, le coordinateur du PMF/FEM, Oumar Salim Kaba et une foule nombreuse ont participé à cette cérémonie.

Pays sahélien, dont les 2/3 du territoire sont couverts par le Sahara, le Mali est plus que jamais affecté par les effets néfastes des changements climatiques. Des études récentes ont montré que plus de 8% des forêts se dégradent. L’érosion éolienne et hydrique des sols entraîne la perte de plus de 7 tonnes de terre par hectare chaque année. Les espèces végétales et animales disparaissent en masse. Les cours d’eau sont ensablés. La qualité des eaux est dégradée. On assiste à une diminution continue des eaux de surface et souterraine et l’augmentation des incendies de forêts. Face à cette situation catastrophique qui menace le développement socio-économique de notre pays, donc la survie de sa population, le cri d’alarme des pouvoirs publics a eu un écho favorable au premier sommet des Nations unies (ONU) sur l’état de notre planète, tenu en 1992, dans la ville brésilienne de Rio de Janeïro.

Au lendemain de cette rencontre dénommée « Sommet de la terre », a été lancé le Programme de micro-financement du Fonds pour l’environnement mondial (PMF/FEM) piloté par le Programme des Nations unies pour le développement durable (PNUD). Il vise l’accompagnement des Organisations non gouvernementales (ONG) et des Organisations communautaires de base dans la mise en œuvre des actions locales devant contribuer à la préservation de l’environnement mondial et la réduction de la pauvreté. Les projets ainsi financés pour un montant total de 359,3 millions Fcfa, dont 289,3 du FEM et 70 millions Fcfa de TRACT/PNUD, seront mis en œuvre dans les localités de la boucle du Baoulé et du Bassin du Sankarani.

Elle s’effectuera à travers une implication significative des communautés de base, des populations bénéficiaires ayant été associées au préalable, aux phases d’identification et de conception desdits projets, indique BorobéBama, porte parole des Ongs. Les responsables de ces dernières entretiendront des liens de collaboration étroite avec les services techniques de l’Etat et les collectivités, promet-t-il. Dans la perspective de cette approche participative, les résultats probants, seront sans doute obtenus conformément à la stratégie de gestion axée sur les résultats, marque de fabrique du Système des Nations unies et du PMF/FEM, selon M. Bama.

« La mise en œuvre des projets vous commande de produire plus d’impacts en impliquant davantage les communautés à la base, dans la gestion durable de l’environnement qui nécessite l’engagement de l’Etat, des services déconcentrés, des collectivités locales et de tous pour la protection de l’environnement en tant que devoir citoyen », rappelle MaleyeDiop. Le ministre Kéita Aïda M’Bo a loué le dévouement de la communauté internationale à travers le PMF/FEM et le PNUD, qui assiste notre pays dans ses efforts quotidiens et contenus de protection de l’environnement, de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques et d’amélioration du cadre de vie des populations.

« Nous assistons aujourd’hui à une crise environnementale, dont les répercussions sur nos populations affectent la qualité de vie de tous les êtres », déclare la présidente de la cérémonie. C’est pourquoi, la protection de l’environnement et le développement durable sont des enjeux majeurs pour nos sociétés, estime Mme Kéita Aminata Maïga. A ce titre, elle a invité les acteurs à coaliser leurs efforts et travailler en synergie pour un meilleur impact social, économique et surtout environnemental. « Je suis à vos côtés, afin qu’ensemble, nous arrivions à agir sur la qualité de la vie et de notre environnement », rassure la première Dame.

Le Programme de micro-financement du FEM a permis, partout où il a été exécuté, de mettre un accent particulier sur les actions locales de préservation de l’environnement. Dans le monde, plus de 12.000 micro-subventions gérées directement par les Ongs et les COB pour un montant total de 634 millions de dollars US ont pu être mises en œuvre. Au Mali, grâce à l’accompagnement de tous, ce programme entend continuer à relever les défis environnementaux et prouver qu’il est plus que jamais temps de préserver notre planète terre pour les générations présentes et futures.