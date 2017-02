Lutte contre le terrorisme : LES MOTOS DEUX ROUES INTERDITES DANS LES CERCLES DE NIONO ET MACINA

Les autorités ont décidé de réagir efficacement à l’insécurité ambiante qui règne actuellement dans le centre et une partie du sud du pays où des attaques terroristes ont occasionné la mort de plusieurs militaires et civils.

A partir du 20 février prochain, la circulation des motos à deux roues sera interdite d’un village à un autre dans les circonscriptions administratives de Ké-Macina, de Niono et dans les communes rurales de Bellen et N’Komandougou (sous-préfecture de Doura, cercle de Ségou). C’est une décision du chef d’état-major général des armées qui a été initiée dans le cadre de la lutte anti-terroriste dans les localités concernées.

Toutefois, l’interdiction ne concerne pas les motos tricycles, les motoculteurs et autres bicyclettes. Dans l’application de la présente mesure, le chef d’état-major général des armées ordonne de détruire sur place toute moto à deux roues aperçue en dehors des endroits autorisés.

M. KEITA