Lutte contre la drépanocytose : LES DEFIS DU CRLD

Le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose (CRLD) a tenu, hier, la 13ème session de son conseil d’administration. Les travaux qui se sont déroulés dans la salle de conférence dudit centre, étaient présidés par le conseiller technique du ministère de la Santé et l’Hygiène publique Sékou Oumar Dembélé. Cette année, les perspectives du centre pour 2017 s’inscrivent dans le cadre de son projet d’établissement 2014-2018 pour être réalisées avec un budget équilibré en recettes et dépenses à 996 224 000 Fcfa.

Selon le directeur général du CRLD Pr Dapa A. Diallo, l’OMS a considéré la drépanocytose comme une priorité de santé au monde depuis 2006. C’est pour cela que le centre a été construit pour mieux conduire la lutte contre la maladie dans notre pays. Il a souligné que depuis sa création en 2010, le centre a enregistré des bilans satisfaisants avec la mise en place d’une politique audacieuse et des soins spécifiques de qualité.

Cependant l’analyse du bilan des activités montre que 1138 nouveaux malades ont été enregistrés au 31 décembre 2016. Ceci, selon le directeur, porte le nombre des drépanocytaires suivis par le centre à plus de 7000 depuis sa création. Ces nouveaux malades représentent un dépassement des prévisions pour 2016 qui est supérieur à 28% avec des activités d’hospitalisation de transfusion et de biologie en augmentation. Dans le domaine de l’appui à l’accélération des soins spécifiques, une des réalisations majeures faites par le centre a été la construction et l’ouverture d’une unité de compétence pour la prise en charge de la drépanocytose à l’hôpital Fousseni Daou à Kayes.

Concernant les formations, le centre a coordonné et animé pour la 3ème fois le diplôme d’université (DU) de drépanocytose dont l’enseignement à été donné à 27 médecins du Mali, Burkina Faso, du Cameroun, du Niger, du Tchad, de la République du Congo et de Madagascar.

S’agissant de la recherche, malgré des effectifs faibles du personnel de recherche, le centre à pu faire des réalisations : 10 travaux de recherche conduits sur une prévision de 4 et 14 communications scientifiques faites sur une prévision de 4. Deux publications scientifiques ont été réalisées sur quatre de prévus. Aussi, l’examen du rapport financier montre que le centre a enregistré des taux de réalisation et d’exécution évalués à 99% et 90%.

En dépit des points de satisfaction, le centre est confronté à certaines difficultés. Il s’agit de l’insuffisance des capacités d’accueil, l’insuffisance de structures sanitaires périphériques compétentes pour une prise en charge efficace des complications, le faible taux de recouvrement des frais de prestation et la prise en charge du salaire de la moitié du personnel du centre sur les seules ressources propres et subventions des partenaires.

Pour Sékou Oumar Dembélé, les défis pour lutter contre la drépanocytose exigent une meilleure connaissance de la maladie par les praticiens, les malades eux-mêmes et le grand public. Il a estimé que le CRLD doit conduire ses missions selon les directives générales de fonctionnement édictées par la tutelle. Il s’agit notamment de mener ses activités dans le cadre d’un programme quinquennal validé. Pour ce faire, dira-t-il, le centre doit être encouragé et appuyé pour l’offre des soins spécifiques aux drépanocytaires y compris les soins innovants. Le président du conseil d’administration a indiqué que le centre doit développer la recherche et la formation pour une lutte plus efficace.

