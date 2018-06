Lutte contre la déforestation : DES SOLUTIONS ALTERNATIVES EXISTENT

«Quel avenir pour nos forets», tel était le thème d’une conférence-débat organisée, hier au Parc national, par le projet Seco-ONG Mali, dans le cadre de la quinzaine de l’environnement ouverte le 5 juin à Koulikoro. Les conférenciers étaient le coordinateur du Projet forets pour le Mali, Djibril Diallo et le président du groupe Yirimex-SA, Oumar Barou Diallo. Au cours de la conférence, ce groupe a présenté une alternative pour lutter contre la déforestation. Il s’agit de l’utilisation des fourneaux améliorés et des briquettes combustibles.

La déforestation est un phénomène très répandu sur le territoire national. Elle gagne du terrain et la sècheresse se propage. Face à cette situation, tous les observateurs conviennent qu’il faut impérativement des propositions de solutions pour lutter contre le phénomène. Le coordinateur du Projet forets pour le Mali a expliqué qu’auparavant, nos forets étaient denses, mais aujourd’hui, elles reculent au profit du désert. La destruction de la forêt, explique-t-il, est due à l’action de l’homme qui l’exploite abusivement, notamment par la coupe du bois. Or, cette coupe abusive a des conséquences désastreuses sur la biodiversité.

Comme l’une des conséquences de la destruction des forets, Djibril Diallo a cité la disparition d’habitats naturels pour la faune et la flore. «Sans arbres, il n’y aura pas de pluie et sans la pluie, il n’y a pas d’agriculture. Il est aussi clair que sans l’agriculture, il y aura la famine», a déclaré le coordinateur du Projet forets pour le Mali. Il a aussi indiqué que pour un développement durable, son projet a initié des actions utiles en faveur de la protection environnementale. Ainsi, en phase avec sa mission de communication et de sensibilisation, le projet travaille avec certaines communes sur les défis majeurs, en matière forestière.

Pour la directrice nationale des Eaux et Forêts, Mme Sacko Fatoumata Sow, il faut mettre l’accent sur le reboisement et la sensibilisation sur les conséquences de la coupe abusives du bois. Afin de lutter contre cette déforestation et de contrer les «ennemis des arbres» tout en les sensibilisant sur les vertus et bienfaits des arbres, le projet Yirimex-SA a présenté sa solution pour sauvegarder la nature et diminuer l’émission de gaz à effet de serre. Après plusieurs années de recherche, selon le Oumar Barou Diallo, le projet a mis au point des fourneaux améliorés et des briquettes combustibles pour réduire la pression sur notre flore.

Le groupe Yirimex-Sa fait la production de briquettes combustibles avec des fourneaux 100% biocombustibles à partir des déchets agricoles comme les coques d’arachides, les pailles de riz et les tiges de coton. En se lançant dans la fabrication des briquettes et de fourneaux qui fonctionnent à partir de ces briquettes, le groupe espère atteindre l’objectif de réduction de la déforestation.

Les briquette sont très importantes pour la sauvegarde des forêts car la consommation de 100 tonnes de briquettes combustibles correspond à 6 hectares de forets protégées et à 130 tonnes de CO2 évités, a expliqué Oumar Barou, avant d’inviter la population à intégrer cette solution pour laisser la forêt se régénérer.

Anne –Marie Kéita