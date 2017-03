Ligue des champions : l’attaque de feu de MONACO PEUT-ELLE LE FAIRE

C’est la grande force de l’ASM cette saison. Leonardo Jardim peut compter sur une ligne d’attaque destructrice. Radamel Falcao, Valère Germain et Kylian Mbappé marchent sur l’eau depuis le coup d’envoi de la saison. Sans oublier l’adresse devant le but de Thomas Lemar, Bernardo Silva ou Joao Moutinho.

Avec 123 buts inscrits (toutes compétitions confondues), Monaco dispose de la plus belle force de frappe en Europe. Capable de trouver la faille dans toutes les situations, les leaders de Ligue 1 ont déjà marqué six fois en trois rencontres de Ligue des champions au stade Louis II. Une moyenne de deux buts par match qui pourrait leur permettre de combler le retard sur Manchester City, vainqueur 5-3 à l’aller.

Si Pep Guardiola peut compter sur un joli réservoir offensif, l’entraîneur de Manchester City a nettement moins de choix en défense. Face à Monaco, il devrait aligner Bakary Sagna à droite, la paire John Stones-Nicolas Otamendi dans l’axe et Aleksandar Kolarov à gauche. Pas vraiment une muraille infranchissable. En l’absence de Vincent Kompany, blessé depuis de longs mois, les Skyblues apparaissent assez friables derrière, même s’ils restent sur trois matchs sans prendre de buts en Angleterre. Monaco leur en a claqué trois à l’aller, avec un penalty raté de Falcao et plusieurs occasions vendangées. De quoi espérer faire au moins aussi bien pour ces retrouvailles. Il n’a que 18 ans mais il est déjà tellement au-dessus du lot. Sa seule présence sur le terrain permet à Monaco de rêver à un renversement de situation. Auteur d’un début d’année sensationnel, Kylian Mbappé a tout pour devenir le héros de cette double confrontation.

Déjà buteur à l’Etihad Stadium il y a trois semaines, le surdoué du Rocher, qui a inscrit sept buts lors du dernier mois de compétition en Ligue 1, peut largement refaire le coup dans son jardin. Voir même mieux, qui sait ? Depuis son rachat par un fonds d’investissement d’Abu Dhabi en 2008, Manchester City ne s’est pas offert beaucoup de soirées flamboyantes en Ligue des champions.

Entre 2011 et 2015, le club anglais, plombé par des tirages difficiles, n’a jamais franchi le cap des 8es de finale. Il a fallu attendre la saison dernière pour que les habitués de l’Etihad Stadium, qui sifflent toujours l’hymne de la C1, voient leur équipe atteindre le dernier carré de la compétition en éliminant le PSG.

Avant de tomber aux portes de la finale face au Real Madrid. Après ce 6-1, rien ne sera plus jamais comme avant. En se qualifiant de manière inespérée face au PSG, mercredi dernier au Camp Nou, le Barça a écrit une page d’histoire (6-1). Sa remonada n’a pas fini d’inspirer ses adversaires. Garde-fou pour les uns, motif d’espoir pour les autres, l’humiliation parisienne a rappelé que tout est possible dans le football. C’est ce que doit se dire Monaco, à l’heure d’accueillir City avec un déficit de deux buts à remonter.