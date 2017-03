Ligue des champions d’Europe : LEICESTER L’A FAIT !

Fabuleux ! Pour sa première participation à la Ligue des champions, Leicester sera au rendez-vous des quarts de finale. Bousculés ces dernières semaines par le licenciement de Claudio Ranieri, les Foxes ont réussi l’exploit de sortir le FC Séville, pourtant vainqueur du huitième de finale aller en Espagne (2-1). Une victoire historique pour le club anglais qui s’est imposé 2-0 ce mardi à domicile. Nasri a pourtant été le premier à s’illustrer mais Schmeichel, impeccable dans son but, a réalisé un match de haute volée.Quant à Morgan, il s’est signalé en ouvrant le score de la cuisse sur la première grosse occasion de son équipe, devenant par la même occasion le premier buteur jamaïcain de l’histoire de la compétition (1-0, 27e). Au King Power Stadium, le FC Séville a vécu un cauchemar et c’est Albrighton, d’une belle frappe au ras du poteau, qui a permis à Leicester de faire le break (2-0, 54e).

Les Espagnols n’avaient besoin que d’un but pour s’offrir une prolongation, mais alors que Vitolo avait obtenu le penalty de l’espoir, Schmeichel est allé sortir la tentative de N’Zonzi (79e). Le quatrième penalty consécutif raté toutes compétitions confondues par le FC Séville, qui avait déjà buté sur Schmeichel quelques instants plus tôt (73e).

La soirée a été tellement cauchemardesque pour Séville que Nasri, pour un geste d’humeur sur Vardy, puis Sampaoli, l’entraîneur, ont fini par être expulsé avant la fin (74e, 83e). Leicester aurait même pu marquer un troisième but sans la maladresse de Vardy, qui s’est présenté par deux fois devant Rico en fin de partie. Sa première frappe a été repoussée par le gardien sévillan, la seconde est passée largement au-dessus. Déjà impressionnant en poule, Leicester s’offre un premier quart de finale de Ligue des champions. Sensationnel !

Dans l’autre match de la soirée, la Juventus a dominé 1-0 le FC Porto que la Vieille Dame avait maté 2-0 au Portugal lors de la manche aller.

MAIS QU’ARRIVE-T-IL AU PORTUGAL ?

Avec l’élimination du FC Porto face à la Juventus Turin (0-2, 0-1) en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Portugal a perdu son dernier représentant sur la scène européenne mardi soir. Une semaine plus tôt, Benfica avait été sorti par Dortmund (1-0, 0-4). Habituées à briller en Coupes d’Europe il y a encore peu de temps, les formations portugaises connaissent un dangereux passage à vide ces dernières saisons. Avant l’élimination des deux géants portugais, le Sporting Portugal n’avait même pas réussi à basculer en Ligue Europa, avec une 4e place dans le groupe du Real Madrid, de Dortmund et du Legia Varsovie. En C3, le Sporting Braga n’est pas parvenu non plus à sortir de son groupe, terminant 3e derrière le Shakhtar et la Gantoise. Pour la première fois depuis 2005-2006, aucune équipe portugaise n’était présente en seizièmes de finale de la Ligue Europa.

Qu’il semble loin le temps où le Portugal avait fait de la C3 son terrain de chasse de prédilection. En 2010-2011, Benfica, Porto et Braga avaient disputé les demi-finales de la compétition. Les Dragons l’emporteront face à Braga (1-0) en finale. Le Sporting Portugal se hissera en demi-finales en 2011-2012 (élimination contre l’Athletic Bilbao), puis Benfica perdra en finale contre Chelsea (1-2) en 2012-2013 et contre le FC Séville (0-0, 2-4 tab) en 2013-2014. Depuis, c’est plus compliqué puisque Porto a échoué en quarts de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern (3-1, 1-6) en 2014-2015 puis s’est fait éliminer par Dortmund (0-2, 0-1) en 16es de finale de la Ligue Europa la saison passée. Dans le même temps, Benfica ne passait pas la phase de poules de la C1 puis butait à son tour sur le Bayern en quarts (0-1, 2-2). Et derrière, les autres clubs portugais n’ont pas réussi à prendre le relais, en Ligue Europa notamment. Une chute de la 5e à la 7e place au classement des coefficients UEFA Conséquence, le Portugal connaît une lente chute au classement des coefficients UEFA, comme le montre le nombre de points marqués chaque saison : 18,800 points en 2010-2011, 11,833 points en 2011-2012, 11,750 points en 2012-2013, 9,916 points en 2013-2014, 9,083 points en 2014-2015, 10,500 points en 2015-2016 et 8,083 points en 2016-2017. Cette saison, le Portugal est certain de rétrograder du 5e au 7e rang qu’il occupe actuellement derrière la France et la Russie. Une situation que les clubs portugais étaient sans doute loin d’imaginer en 2014-2015 avec 8,966 points d’avance sur la France sur les cinq dernières saisons, période de référence pour l’attribution des places européennes. Aujourd’hui, le Portugal possède 5 points de retard sur la France (5e) qui peut encore espérer la qualification de deux clubs (Monaco et Lyon) pour creuser l’écart.

En 2018-2019, le Portugal n’aura donc plus trois mais deux formations qualifiées en phase de poules de la Ligue des Champions, dont une seule directement. Alors que les clubs portugais étaient souvent montrés en exemple par les observateurs lorsque les clubs français peinaient sur la scène européenne, le constat est bien différent aujourd’hui. Paradoxalement, les difficultés des formations lusitaniennes contrastent avec la victoire de la sélection à l’Euro 2016.