Ligue des champions d’Europe : LE REAL ET MANCHESTER CITY DEROULENT

A l’instar du PSG, de Chelsea, Manchester United et du Barça, certains prétendants au titre ont démarré en fanfare cette édition 2017 de la ligue des champions. C’est le cas de Manchester City, qui a rapidement fait voler en éclats la défense du Feyenoord Rotterdam, qui évoluait pourtant devant son public. John Stones, auteur d’un doublé, Sergio Agüero, pour son 50è but en coupe d’Europe, et Gabriel Jesus, buteur pour son premier match en C1, ont porté les Citizens (4-0), qui s’affirment comme les grands favoris du groupe F, dans lequel Naples s’est incliné face au Shakhtar Donetsk (2-1). De son côté, le Réal Madrid a facilement dominé APOEL Nicosie 3-0, avec notamment un doublé de Cristiano Ronaldo. Le Portugais n’avait plus porté le maillot du Réal depuis un mois et il n’a mis que 12 minutes à retrouver le chemin des filets. CR7 a signé son grand retour en blanc d’un doublé (sur penalty), avant un superbe troisième but inscrit par Sergio Ramos d’un retourné acrobatique. Dans le sillage de sa star et de son capitaine, le double tenant du titre n’a pas connu de difficulté pour dominer l’APOEL Nicosie à Santiago Bernabeu et ainsi retrouver des couleurs après deux matches nuls consécutifs en championnat d’Espagne. Dans le même groupe que le Réal Madrid, Tottenham et Dortmund se livraient, à Wembley, un duel déjà crucial pour la qualification en huitième de finale. Vainqueurs (3-1) grâce, notamment à un doublé d’Harry Kane, les Spurs ont fait la bonne opération dans ce groupe H.

Dans le groupe de l’AS Monaco, qui a ramené un nul de Leipzig (1-1), l’autre match a donné lieu à une surprise avec la victoire de Besiktas au Stade du Dragon. Le FC Porto, qui n’avait pas encaissé le moindre but depuis le début de la saison, en a pris trois face au champion de Turquie (1-3). L’action du match restera sans aucun doute la frappe monstrueuse de Cenk Tosun qui a transformé le vétéran espagnol Iker Casillas en supporter.

Dans le groupe E, les deux matches se sont achevés sur un score nul. Après avoir ouvert le score d’entrée par Wissam Ben Yedder, Séville est passé tout près de la défaite sur la pelouse de Liverpool, avant d’égaliser en fin de match (2-2). Dans l’autre rencontre, Maribor et le Spartak ont également partagé les points (1-1).

Réal Madrid : ISCO, UNE CLAUSE INCROYABLE

Le Réal Madrid a été sage sur le marché des transferts. Laissant le Paris Saint-Germain, Manchester City ou encore le FC Barcelone jouer les premiers rôles lors de la période de transfert, la Maison Blanche avait un autre plan en tête : conserver les joueurs majeurs qui ont fait le succès des Merengue ces deux dernières années. Ainsi, mercredi, le Real a officialisé la prolongation du latéral gauche Marcelo jusqu’en juin 2022. Une décision totalement logique puisque le Brésilien est devenu comme le meilleur du monde à son poste. Et jeudi, le champion d’Espagne en titre a officialisé cette fois-ci la prolongation du milieu offensif Isco, également désormais lié avec les Madrilènes jusqu’en 2022.

Auteur de formidables performances sous les ordres de l’entraîneur Zinédine Zidane, l’international espagnol s’est imposé comme un élément important de l’effectif de la Maison Blanche. Malgré une très forte concurrence au sein de l’effectif à la disposition du technicien français, Isco a réussi à faire son trou et se retrouve logiquement récompensé.

Considéré comme un joueur majeur pour l’avenir du Real, le jeune talent de 25 ans dispose désormais d’une nouvelle clause libératoire dans son contrat.

Et pour se protéger par rapport à d’éventuelles offensives d’autres grands clubs européens, en raison bien évidemment de la jurisprudence Neymar, les champions d’Europe en titre ont fixé cette clause à 700 millions d’euros (environ 458,5 milliards Fcfa), d’après le quotidien Marca ! Une somme ahurissante qui démontre bien l’importance d’Isco pour le Real.

Transfert : Le Réal et le Barça à la lutte pour Lopez ?

Au sommet du football européen depuis deux ans et l’arrivée de Zinedine Zidane, le Real Madrid n’en prépare pas moins l’avenir. En atteste la dernière période de transfert, puisque les dirigeants merengue sont parvenus à boucler l’arrivée du jeune prodige brésilien Vinicus Jr (17 ans) pour juin 2018 , avant d’attirer Theo Hernandez, défenseur tricolore de 19 ans, et Dani Ceballos, milieu espagnol de 20 ans. Des paris d’avenir malgré les départs de joueurs confirmés comme James Rodriguez ou Alvaro Morata.

Et à en croire la presse espagnole, le Real Madrid ne compte pas en rester là. Selon Marca, les champions d’Espagne seraient ainsi sur le point d’enrôler le jeune brésilien Rodrigo Antonio Rodrigues, milieu de terrain du Gremio Novorizontino de 17 ans, attendu dans les prochains jours pour visiter les installations de Valdebebas et signer un contrat prévoyant son arrivée en 2018 lorsqu’il aura 18 ans. Mais pour Sport, le club merengue serait également intéressé par Maxime Lopez, annoncé dans le viseur du Barça depuis plusieurs mois alors qu’il a fallu attendre l’arrivée de Rudi Garcia à l’OM pour le voir jouer les premiers rôles dans son club formateur.