Ligue des champions d’Europe : BAYERN-REAL, UNE AFFICHE RECURRENTE

Le Bayern Munich et le Réal Madrid s’affrontent ce soir en Ligue des champions pour leur 23è rencontre en compétitions européennes de clubs, soit l’affiche la plus récurrente de l’histoire du football continental. Sur leur 22 confrontations à ce jour, le Bayern Munich a gagné 11 fois pour 9 défaites et 2 matches nuls. Et très peu d’équipes peuvent se targuer d’être la bête noire de l’ogre madrilène, qui domine l’Europe du haut de ses 11 sacres en C1, record absolu.

La première confrontation entre les deux équipes remonte à 1976, année du troisième des cinq titres européens du Bayern Munich : l’équipe bavaroise de Gerd Müller fait match nul à Madrid en demi-finale aller (1-1), avant d’éliminer le Réal au retour en Allemagne (2-0). Le Réal Madrid de la «Quinta del Buitre», menée par l’attaquant Emilio Butragueño, se fracasse en C1 sur le Bayern, encore en demi-finale, lors de l’édition 1987 : défaite 4-1 en Allemagne et victoire madrilène insuffisante au retour (1-0). Mais après cet essai raté, le coup de maître intervient dès la saison suivante en quart de finale : revers 3-2 à Munich et «remontada» retentissante à Madrid avec un succès 2-0 du Réal.

Pendant trois saisons consécutives, entre 2000 et 2002, les deux équipes s’affrontent en phase à élimination directe. Et à chaque fois, la confrontation désigne le futur champion d’Europe. En 2000, les deux équipes s’opposent même quatre fois : deux fois en phase de poules, pour deux succès du Bayern (4-2, 4-1). Puis deux fois en demi-finale, avec cette fois un triomphe du Réal porté par le Français Nicolas Anelka, qui marque à l’aller (succès 2-0) puis au retour (défaite 2-1).

En 2001, le Bayern gagne la demi-finale (1-0, 2-1), avec notamment deux buts du Brésilien Elber, avant de soulever le trophée. Et en quart de finale 2002, le scénario est favorable au Réal, dont le meneur de jeu est un certain Zinédine Zidane (1-2, 2-0). Le Français conduira ensuite la «Maison blanche » à son neuvième trophée en C1 d’une volée d’anthologie en finale contre un autre club allemand, le Bayer Leverkusen. Zidane marquera aussi un but décisif contre le Bayern en 2004, lors d’un huitième de finale de C1 remporté par le Réal (1-1, 1-0)

C’est à ce jour le but le plus rapide de l’histoire de la Ligue des champions d’Europe : après seulement 10 secondes de jeu, le Néerlandais Roy Makaay surprend le Réal Madrid. Ce but lance le Bayern vers une qualification pour les quarts de finale 2007 en vertu des buts inscrits à l’extérieur (2-3, 2-1). En demi-finale de l’édition 2012 de la C1, le Réal et le Bayern se neutralisent (2-1, 1-2). L’affaire va donc jusqu’aux tirs au but, où les Allemands s’imposent 3-1, le gardien munichois Manuel Neuer arrêtant les tentatives de Cristiano Ronaldo et Kaka.

Et le défenseur Sergio Ramos, malheureux, expédie sa frappe dans les nuages… Nouvelle demi-finale Réal-Bayern. Après un match aller serré (1-0, but de Karim Benzema) à Madrid, le Réal de Carlo Ancelotti se présente à l’Allianz-Arena de Munich sans grande marge de manoeuvre face au Bayern de Pep Guardiola. Mais le choc tourne à la démonstration madrilène et à l’humiliation pour les Munichois. Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo inscrivent chacun un doublé (4-0) et le Réal s’envole vers la finale 2014, où il décrochera la «Decima», la dixième C1 de son histoire.