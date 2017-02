Ligue des champions d’Europe : ARSENAL RISQUE DE SOUFFRIR à MUNICH

C’est l’une des belles affiches de ces 8e de finales aller de la Ligue des champions. Le géant allemand, le Bayern Munich, est opposé aux petits princes de la Premier league, Arsenal. Une opposition de style entre des Bavarois à la sauce Ancelotti, sûrs de leur force, et des Gunners ambitieux cette saison (comme à chaque fois…) Mais difficile, toutefois, d’envisager un exploit anglais sur les terres allemandes. Pour ses débuts, Carlo Ancelotti a démarré par huit victoires de rang. Histoire de donner le ton. La suite, ce sont quelques faux-pas contre le Borussia Dortmund et Rostov, au cœur d’un mois de novembre très moyen des Bavarois, mais ce sont surtout des victoires. 15 en Bundesliga, pour une seule défaite.

Mais à la maison, les coéquipiers de Robben sont intraitables. Aucune équipe, toutes compétitions confondues, n’a réussi à s’imposer à l’Allianz Arena. En face, à Londres, ce n’est pas la grande forme… Arsène Wenger reste sur 2 défaites en 3 rencontres. La victoire contre Hull City (2-0), samedi dernier, n’incarne pas vraiment le réveil des Gunners, l’adversaire étant mal en point (18è de Premier league). Arsenal risqué donc de souffrir à Munich meme si pour l’emblématique gardien bavarois, Manuel Neuer, tout est possible dans cette rencontre. «Nous savons que nous n’avons pas encore atteint notre meilleur niveau. Nous voulons vraiment bien jouer au football, être dominateur. Ne pas seulement proposer un bon football. Nos adversaires en championnat sont devenus plus confiants face à nous en ce moment, ils sentent qu’ils peuvent faire quelque chose face à nous. Nous devons vraiment stopper ça et plus contrôler tous les aspects du match. Tout peut arrive dans ce match», a ainsi confié le gardien allemand aux médias anglais.

L’autre match du jour opposera le Réal Madrid et Naples. Si la star portugaise est prêt pour cette rencontre, Gareth Bale lui, n’y participera. Et pour cause, blessé depuis le 22 novembre dernier, le Gallois est toujours convalescent et sera absent ce soir à Bernabeu. Selon la presse espagnole, Diego Maradona est attendu à Madrid aujourd’hui et devrait être présent dans les gardins du stade de Bernabeu. «C’est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, je suis content qu’il vienne vivre ce match de visu. Dieu merci, il ne joue pas et nous en sommes heureux», a plaisanté Modric en conférence de presse. De son côté, l’entraîneur merengue Zinédine Zidane s’est également réjoui de la présence annoncée de l’Argentin, tout en disant vouloir se concentrer sur la rencontre. «Je respecte beaucoup Maradona, il a été l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur joueur de l’histoire du football. Mais plus que Diego, je redoute davantage les joueurs qui seront sur le terrain, ceux qui vont jouer». Maradona (56 ans) était le meneur de jeu et le capitaine de Naples lors de la dernière confrontation entre le club italien et le Réal Madrid au tour de la C1 1987-1988 qui avait débouché sur une qualification madrilène (2-0, 1-1).