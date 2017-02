Ligue des champions d’Afrique : LE STADE MALIEN S’INCLINE SUR LE FIL

24h après le match nul 0-0 du Réal au stade Modibo Keïta face à Rivers United du Nigeria, le Stade malien en déplacement au Liberia a été défait 1-0 par les Barrack Young Controllers. L’unique but de la partie a été marqué à deux minutes de la fin du temps réglementaire sur penalty par Prince Kennedy.

Un coup dur pour le champion du Mali en titre qui, selon nos informations, a dominé le match pour se faire ensuite poignarder dans le dos en toute fin de partie. Avec cette défaite, la tâche ne sera pas aisée pour les protégés de Mamoutou Kané dit ‘’Mourlé’’ qui devront s’imposer par au moins deux buts d’écart, dimanche au Stade Modibo Keïta pour renverser la tendance. L’affaire semble donc embarquée pour les deux représentants maliens qui sont condamnés à sortir le grand jeu ce week-end au risque de dire adieu à la compétition. Les libériens qui occupent actuellement la 2è place de leur championnat, viendront à Bamako avec la ferme intention de préserver leur maigre avance et il appartiendra au Stade malien de faire le jeu pour ne pas dire, prendre des risques. En tout cas, l’équipe de Sotuba n’a dautre choix que de gagner par au moins deux d’écart, sinon ce sera déjà fini. Si les protégés de Mamoutou Kané passent les préliminaires, ils affronteront le vainqueur du match Zimamoto du Zanizibar-Ferroviario da Beira de Mozambique.

Quant au Réal, il retrouvera en 1/16è de finale le vainqueur de la rencontre El Merreikh Soudan-Sony Ela Nguema de la Guinée Equatoriale. Mais pour le moment, nous n’en sommes pas là et Stadistes et Scorpions doivent se concentrer d’abord sur les préliminaires, passage oblige pour accéder aux éliminatoires

Dans les autres rencontres disputées dimanche, quelques clubs ont déjà assuré leur qualification pour le 2è tour.

C’est le cas des Young Africains de Tanzanie en déplacement aux Comores et qui ont donné une sévère correction à Ngaya club de Mde battu sur le score sans appel de 5-1, de Coton sport de Garoua qui l’a emporté 2-0 à domicile devant Athlabara du Soudan du Sud ou encore d’Al Ahly de Tripoli qui est allé s’imposer 3-1 au Ghana devant Wa All Stars.

AC Léopard de Dolisie a assuré le service minimum face à UMS de Loum du Cameroun, tout comme Ports Authority de Gambie vainqueur sur le même score de Séwé Sport de Côte d’Ivoire. El Merreikh du Soudan (probable adversaire du Stade malien en cas de qualification des Blancs) en déplacement s’est aussi imposé 1-0 devant Sony Ela Nguema de la Guinée Equatoriale.

B. THIERO

Dimanche 12 février à Antonitte Tubman Stadium de Monrovia

Barrack Young Controllers-Stade malien : 1-0.

But de Prince Kennedy (88è min s.p).

L’équipe du Stade malien : Djigui Diarra, Issaka Samaké, Mamadou Doumbia, Assoko Hamed Marius, Idrissa Sogodogo, Moussa Coulibaly, N’Tji Samaké, Mahamadou Diallo, Sékou Gassama, Yacouba Songne.