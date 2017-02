Ligue des champions d’Afrique : LE STADE MALIEN ET LE REAL RESTENT A QUAI

Stadistes et Scorpions ont été éliminés dès les préliminaires, suite à leur échec face, respectivement aux Libériens de Barrak Young Controllers et aux Nigérians de Rivers United. Depuis le lancement de la nouvelle formule il y a 21 ans, aucun club malien n’a réussi à atteindre la phase de poules de la compétition

Il n’y a donc pas eu de miracle pour les deux représentants maliens en Ligue des champions d’Afrique. Le Stade malien et le Réal sont tous tombés dès les préliminaires, suite à leur échec face, respectivement aux Libériens de Barrak Young Controllers et aux Nigérians de Rivers United. Les Scorpions ont volé en éclats 4-0 au Nigeria après le 0-0 de la manche aller à Bamako, tandis que les Blancs se sont inclinés 7-6 aux tirs au but. Battus 1-0 à l’aller au Liberia, les joueurs de Sotuba ont refait leur retard en s’imposant sur le même score au stade Modibo Keïta, avant de craquer dans l’épreuve fatidique des tirs au but.

Il n y aura donc pas de représentant malien en Ligue des champions cette année et l’on peut se poser la question de savoir si notre pays parviendra un jour à vaincre le signe indien et participer à la phase de poules de la compétition. Depuis le lancement de la nouvelle formule en 1997, donc 21 ans, aucun club malien n’a, en effet, réussi à se qualifier pour la phase de poules, alors que notre pays n’a raté aucune édition. Et l’échec de cette année est d’autant plus retentissant que nos deux représentants, le Stade malien et le Réal ont échoué dès les préliminaires.

Si l’élimination des Réalistes par les Nigérians de Rivers United était prévisible après le nul 0-0 concédé par l’équipe de Pascal Pons à l’aller au stade Modibo Keïta, le Stade malien lui, ne mérite aucune excuse. Et pour cause, non seulement les Blancs ont eu la chance de disputer la manche retour à domicile, mais ils avaient également en face un adversaire qui n’a aucune référence sur l’échiquier continental.

Cette rencontre Stade malien-Barrak Young Controllers ne devait être qu’une simple formalité pour les Blancs, qui n’avaient qu’un petit but à remonter et qui, d’ordinaire savent négocier leurs matches à domicile. Dimanche au stade Modibo Keïta, les protégés de Mamatou Kané «Mourlé» avaient toutes les cartes en main pour faire respecter cette tradition, mais l’équipe est complétement passée au travers du match, surtout sur le plan offensif. Dès le coup d’envoi de la partie, les Blancs afficheront leurs ambitions en assiégeant le camp adverse.

Dans le premier quart d’heure, ils domineront leurs adversaires de la tête et des épaules mais sans parvenir à inquiéter sérieusement le portier libérien, Allenton Sembeh. Ce sont d’ailleurs les visiteurs qui sonneront la première alerte de la partie : une frappe puissante de l’avant-centre Mark Paye au dessus de la transversale du keeper stadiste, Djigui Diarra (9è min). Sur le coup, l’attaquant de Barrak Young Controllers avait réussi à se jouer du défenseur central et capitaine du Stade malien, Ahmed Marius. Les hommes de Mamoutou Kané «Mourlé», répliqueront par le milieu offensif, Amara Malé bien servi par Issiaka Samaké et dont la reprise de la tête passera à côté du montant droit du keeper Allenton Sembeh (14è min). Dans la foulée, le Stade malien obtient une deuxième occasion avec cette nouvelle incursion de l’intenable Issaka Samaké ponctuée d’un centre pour N’Tji Samaké dont la reprise obligera le gardien visiteur à sortir le grand jeu pour empêcher le ballon d’aller au fond de ses filets (19è min).

Le stade continuera à mettre la pression sur les visiteurs, à l’image de cette tentative de Moussa Koné «Koffi » qui obligera Allenton Sembeh à s’y prendre deux fois pour capter le ballon que tout le stade Modibo Keïta voyait au fond des filets (37è min). Deux minutes plus tard, le même Moussa Koné aura le but au bout des crampons, mais butera encore sur l’intraitable gardien libérien (39è min).

La délivrance viendra pour les Blancs en toute fin de première période avec l’ouverture du score par Moussa Koné. A la réception d’un long centre d’Amara Mallé, Koffi, comme l’appellent familièrement les supporters, contrôle bien le cuir de la poitrine avant d’enchaîner avec une frappe qui fait mouche (45è min, 1-0). Le Stade malien venait ainsi de remettre les pendules à l’heure sur l’ensemble des deux matches et la qualification pour les éliminatoires semblait tendre les bras à l’équipe de Sotuba. Mais pour ce faire, les protégés de Mourlé devaient marquer au moins un but sans en encaisser au retour des vestiaires.

A la reprise, il y aura qu’une seule équipe sur le terrain, le Stade malien. Pendant 45 minutes, les Stadistes assiégeront le camp des visiteurs avec à la clé, plusieurs occasions nettes de but. Malheureusement pour le public du stade Modibo Keïta, rien ne bougera au tableau d’affichage jusqu’au coup de sifflet final du référé marocain, Samir Guerr AZ. On connaît la suite : dans la séance des tirs au but les Libériens ont eu les nerfs plus solides que les Blancs, réussissant 7 tirs contre 6 pour les champions du Mali en titre.

«Je suis très content aujourd’hui, on a accompli notre mission qui était de chercher la qualification. Le Stade malien est une très bonne équipe mais il faut reconnaître que nous avons également une grande équipe. Je remercie tous mes coéquipiers pour la qualité de leur prestation, on a cherché cette qualification», commentera le milieu offensif de Barrak Young Controllers, Kemoh Camara. «Tout s’est bien passé sur le terrain, je regrette simplement le comportement des supporters du Stade malien qui n’ont pas été fair-play. Le Stade a été bien accueilli au Libéria, mais regardez comment les supporters stadistes nous ont traités», ajoutera le joueur.

Pour le technicien du Stade malien, Mamoutou Kané « Mourlé », l’échec de ses joueurs s’explique par la malchance mais le technicien assume ses responsabilités. «Ça fait très mal cette élimination, je suis très déçu et très triste pour les joueurs et les supporters. Je ne sais vraiment pas que faire», avouera l’entraîneur stadiste. «Malgré l’élimination, je tiens à féliciter mes joueurs et saluer leur courage et leur engagement. On a tout essayé, on est allé provoquer nos adversaires, malheureusement on n’a pas eu la chance de marquer plus de buts. On avait besoin de marquer au moins deux buts pour avoir notre qualification à l’issue du temps réglementaire. Les joueurs ont fait de leur mieux, en tant que coach, j’assume la responsabilité de cette élimination», conclura l’ancien gardien de but des Aigles.

B. THIERO

Dimanche 19 février au stade Modibo Keïta

Stade malien-Barrak Young Controllers : 1-0, 6-7 t.a.b

But de Moussa Koné (45è min)

Arbitrage marocain de Samir Guerr AZ assisté de ses compatriotes Hicham AIT Abbou et Youssef Mabrouk.

Stade malien : Djigui Diarra, Issiaka Samaké, Mamadou Doumbia, Assoko Hamed Maruis (cap), Idrissa Sogodogo, Mahamadou Diallo, Moussa Coulibaly, Aboubacar Diarra, Amara Mallé (Bourama Sidibé), N’Tji Samaké, Moussa Koné (Ousmane Bagayoko). Entraîneur : Mamoutou Kanè « Mourlé ».

Barrack Young Controlers : Allenton Sembeh, Van Daye Harmon (cap), Hilton Varney, David Tweh (Abdullai Bility), Koffa Dougbeh, Mark Paye, Gideon Williams (Sporo Somah), Prince Kenndy, Syvanus Morris (Junior Barshall), KemohKamara, Prince Tetoh. Entraîneur : Cooper Sannah.