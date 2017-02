Ligue des champions d’Afrique : LE COMPTE à REBOURS EST LANCE POUR LE STADE MALIEN ET LE RéAl

Les Scorpions entrent en lice contre les Nigérians de Rivers United, demain au stade Modibo Keïta et 24h plus tard, ce sera au tour des Blancs d’en découdre à Monrovia avec les Libériens de Barrack Young Controllers

Les deux représentants du Mali en Ligue des champions, le Réal et le Stade malien, effectueront leur première sortie ce week-end pour le compte du tour préliminaire de la compétition. Ainsi demain, le Réal recevra les Rivers United du Nigeria au stade Modibo Keïta et 24h plus tard, c’est-à-dire dimanche, le Stade malien ira affronter les Libériens de Barrack Young Controllers au Liberia. L’objectif des deux représentants maliens est l’accession à la phase de poule qu’aucun club malien n’a réussi à faire depuis le lancement de la nouvelle formule de la Champion’s league il y a deux décennies.

Face aux Rivers United, le Réal abordera cette première manche avec les favoris du pronostic et les Scorpions se doivent de gagner pour espérer effectuer le voyage du Liberia l’esprit tranquille.

Le match marquera le grand début du nouvel entraîneur, le Français Pascal Pons. L’équipe nigériane a été créée il y a seulement un an, c’est-à-dire en 2016. Elle est née de la fusion de deux formations de la ville de Port Harcourt, le FC Sharks et Dolphins FC. La première saison des Rivers United parmi l’élite a été un vrai succès puisque l’équipe a terminé deuxième du classement du championnat avec 60 points, derrière les Enugu Rangers. En 36 journées de championnat, l’adversaire du Réal a totalisé 19 victoires pour 3 nuls et 14 défaites. C’est donc la place de deuxième du classement qui permet à Rivers United de participer pour la première fois à la Ligue des champions d’Afrique. Avant la fusion, le Sharks FC avait remporté la coupe de l’UFOA en 2010 et disputé la finale en 1980. Le club a été également finaliste de la coupe du Nigeria en 1979, 2003, et 2009. Quant aux Dolphinx FC, ils ont été champions du Nigeria en 1997, 2004 et 2011 et ont remporté la coupe du Nigeria en 2002, 2004, 2006 et 2007, et la super coupe en 2004 avant d’être finaliste de la coupe de la Confédération en 2005.

La phase de poules étant l’objectif principal du Réal cette année, les poulains du coach Pascal Pons doivent d’abord se débarrasser de Rivers United lors de la double confrontation du tour préliminaire avant de croiser et espérer éliminer en 16èmes de finale le vainqueur du match El Merreikh-Sony Guema. Pour l’entraîneur du Réal, l’équipe est prête pour cette première sortie en Ligue des champions des clubs.

Il se dit confiant et pense que son équipe peut empocher les trois points de la rencontre demain, avant d’aller affronter son adversaire, une semaine plus tard dans la capitale nigériane. «Les préparatifs se passent très bien, on a tout l’effectif à notre disposition. Il y a des petits réglages à faire. Tout doit rentrer dans l’ordre avant ce samedi (demain ndlr). L’implication de l’ensemble des garçons est totale, pour l’instant tout est au beau fixe», se réjouit Pascal Pons.

«Toute l’équipe est motivée à 200%, on a la chance d’avoir un groupe très uni, ce qui est une bonne chose. Après la vérité du terrain fera le reste. Nous avons une très bonne idée de notre adversaire, on a quelques petites informations. Maintenant on ne va pas trop tenir compte de ces informations. Nous avons un plan de jeu, une conviction sur certaines choses. Après quel que soit notre adversaire, on va jouer notre jeu. L’objectif, il est clair, il faut qu’on se mette à l’abri dès cette première manche», conclura l’entraîneur réaliste.

Pour le champion du Mali en titre, le Stade malien qui affrontera les Libériens de Barrack Young Controllers, l’objectif sera le même : obtenir le meilleur résultat possible pour pouvoir aborder le retour avec sérénité. Les Blancs ont quitté Bamako hier jeudi pour Monrovia.

Le Barrack Young Controllers, en 19 ans d’existence, compte dans son palmarès deux titres de champion du Liberia (2013 et 2014) et quatre coupes nationales (2010, 2013, 2014, 2015). Contrairement au Stade malien, vainqueur de la coupe de la Confédération en 2009 et qui compte plusieurs participations aux compétitions africaines des clubs, Barrack Young Controllers n’a pas assez d’expérience sur la scène continentale. Les joueurs de Sotuba ne devraient donc pas avoir trop de soucis pour ces préliminaires, surtout quand on sait que la manche retour se disputera au Mali.

S. S. KAMISSOKO

LE PROGRAMME

Demain au stade Modibo Keïta

16h : Réal-Rivers United

Dimanche à Monrovia

16h : Barrack Young Controllers-Stade Malien