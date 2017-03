Ligue de football de Bamako : LE DISTRICT IV, L’EXCEPTION QUI CONFIRME LA RèGLE

L’Assemblée générale élective du district IV de football s’est déroulée le samedi 4 mars dans la salle de conférence de la mairie de la commune IV. La cérémonie d’ouverture était présidée par le nouveau maire de la commune IV, Adama Bérété, en présence des représentants de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT) et de la ligue de football du district de Bamako. L’un des temps forts de la rencontre a été l’élection du nouveau bureau du district. Seul candidat en lice, le président sortant Issa Sidibé a été reconduit à son poste pour un nouveau mandat de quatre ans.

Il dirige une équipe de 34 membres. Le poste de premier vice-président est occupé par Dr Sékou Diogo Keïta, alors que Issa Traoré et notre confrère de radio Klédu, Djibril Kaba ont hérité, respectivement du secrétariat général et du secrétariat à la communication. L’Assemblée générale s’est déroulée sans incidents, ni accros, faisant ainsi dire au représentant de la ligue de football du district de Bamako, Bissi Sangaré que le district IV est un havre de paix et d’entente. «Le football malien est en crise, mais nulle part on ne sent cette crise en commune IV. Je suis émerveillé par l’entente et l’unité qui règnent ici», dira Bissi Sangaré en invitant les acteurs du football national à s’inspirer de l’exemple du district IV.

Auparavant, le président sortant du district IV, Issa Sidibé avait également souligné l’entente et l’esprit fair-play qui ont toujours régné au sein du monde du football du district IV, ajoutant que c’est cette bonne collaboration qui a permis à l’équipe sortante «d’honorer tous ses engagements et d’obtenir des résultats satisfaisants». «Tout le monde a joué sa partition, je témoigne également ma reconnaissance et ma gratitude à la mairie de la commune IV et à l’ensemble de nos partenaires pour leur soutien et leur accompagnement», conclura Issa Sidibé.

Quant au maire de la commune IV, Adama Bérété, il dira que l’équipe du district IV a fait honneur à la commune en obtenant des résultats à tous les niveaux. «Au nom de la mairie, je vous félicite pour les résultats obtenus lors des quatre dernières années et vous exhorte à continuer sur cette lancée. Par la même occasion, je prends l’engagement que la mairie sera toujours là pour vous aider dans la mesure de ses moyens», ajoutera le nouveau maire de la commune IV, Adama Bérété.

Avant le début de la cérémonie, une minute de silence avait été observée à la mémoire de quatre membres du bureau du district décédés au cours de leur mandat. Il s’agit de notre regretté confrère de radio Liberté, Mahamoud Fall «Albert», de l’ancien arbitre international, feu Douga Dembélé, Mamadou Coulibaly «MC» et Sory Diakité.

S. B. TOUNKARA