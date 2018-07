LE TAUX DE RETRAIT DES CARTES A ATTEINT 15% DANS LA RÉGION DE TOMBOUCTOU

Après un tour effectué dans la ville, le constat est établi que tous les bureaux de distribution des cartes sont opérationnels. Dans la région de Tombouctou, la distribution des cartes d’électeurs se déroule comme prévu avec un taux de retrait de plus de 15% à la date du 4 juillet 2018.

Dans cette opération, c’est le cercle de Tombouctou qui tient la tête du peloton avec 29.891 cartes retirées sur 75.060, suivi du cercle de Goundam qui a fait 14.496 cartes sur 85.933. Le cercle de Niafunké a distribué 6.936 sur 84.473 cartes. Diré a fait 6.334 sur 65 805 cartes. Gourma Rharous ferme la marche avec seulement 494 cartes distribuées sur 68.969 cartes.

Ce faible taux de distribution doit être corrigé selon le gouverneur Koïna Ag Ahmadou qui a salué et encouragé la vitalité du cercle de Tombouctou pour le résultat encourageant. Il a exhorté les uns et autres à faire mieux. En effet, le chef de l’exécutif régional a demandé aux autres cercles de la région de s’inspirer de l’exemple de Tombouctou afin que toutes les cartes reçues soient remises à leurs destinataires.

Dans le but de réussir des élections libres, transparentes et crédibles avec un taux de participation élevé, le gouverneur Koïna a décidé de rencontrer vendredi prochain tous les acteurs politiques, la société civile, les notabilités afin que ces derniers, à leur tour, sensibilisent et incitent les citoyens à retirer leurs cartes. La région de Tombouctou compte 1.377 bureaux de vote pour 38.0241 électeurs.

Moulaye Salah

Amap Tombouctou