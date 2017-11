Le sommet Europe Afrique prend des mesures d’urgence sur l’ésclavage en Libye

Le 5e sommet Europe-Afrique a débouché mercredi soir sur une série de mesures d’urgence pour mettre un terme à l’esclavage de migrants en Libye, devenu un des thèmes centraux des débats.

Evacuation d’urgence des Africains désirant quitter la Libye, « task force » policière et de renseignement, commission d’enquête mais aussi une communication pour dissuader les jeunes de tenter l’exode sont prévus, a annoncé le président français Emmanuel Macron à l’issue d’une réunion d’urgence de neuf pays sur le sujet.

Après le scandale international né de la diffusion d’images de marché aux esclaves en Libye, l’immigration s’est imposée comme le thème majeur du sommet qui réunit environ 80 chefs d’Etat et de gouvernement ainsi que 5.000 délégués à Abidjan mercredi et jeudi.

Les dirigeants se sont mis d’accord pour mener des « opérations d’évacuation d’urgence dans les prochains jours ou semaines », a dit M. Macron.

« Il a été décidé de mettre en place une coopération renforcée sur le plan sécurité et intelligence pour démanteler les réseaux de trafiquants (…) une coopération étroite sera mise en place avec une task force opérationnelle associant les services de police et d’intelligence(…) pour démanteler les réseaux et leur financement », a-t-il précisé rappelant que les « trafiquants d’être humains » étaient « profondément liés » aux trafiquants d’armes, de drogue et aux mouvements terroristes qui opèrent dans toute la bande sahélo-sahelienne ».

Une commission d’enquête de l’Union africaine va être mise en place sur le sujet, a révélé M. Macron, soulignant qu’une « communication volontariste à destination de la jeunesse » était nécessaire pour « décourager ceux qui ont cédé aux sirènes des passeurs ».

Il a aussi estimé « qu’in fine, il est indispensable de reconstituer un Etat pérenne » en Libye.

Auparavant, lors de l’ouverture du sommet, le président ivoirien Alassane Ouattara avait appelé les jeunes « à ne pas (se) lancer à l’aventure au péril de (leurs) vies ».

60% de la population africaine a moins de 25 ans, et des centaines de milliers de jeunes désespérés par le chômage, la pauvreté et l’absence de perspectives dans leurs pays – en dépit de taux de croissance enviables pour certains d’entre eux – tentent d’émigrer vers l’Europe chaque année.

AFP