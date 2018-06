LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ATTENDU AUJOURD’HUI À KITA

C’est aujourd’hui que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à la tête d’une forte délégation, se rendra à Kita, dans la Région de Kayes pour la clôture de la campagne cotonnière 2017 – 2018. Le choix de la ville de Kita pour abriter cet important événement est motivé par quelques faits majeurs. Il s’agit tout d’abord de la progression spectaculaire de la production cotonnière de la filiale Ouest, dont Kita fait partie. En effet, pour la campagne 2016-2017, la filiale cotonnière de Kita a produit 48. 900 tonnes de coton et 58.800 tonnes pour la campagne 2017-2018. Toutes choses qui constituent, selon les spécialistes, une prouesse pour la zone cotonnière de Kita créée en 1995-1996 et qui est donc relativement nouvelle en comparaison avec d’autres. La deuxième raison fondamentale qui a concouru au choix de la «capitale de l’arachide» pour accueillir l’évènement s’explique par le fait que Kita s’illustre éloquemment par sa production de coton de meilleure qualité.

Autre atout de taille qui a pesé dans la balance : l’usine de Kita a été la première à terminer sa campagne d’égrenage dès le 02 avril dernier, en maintenant une cadence journalière très élevée. Tout le long du parcours qui le mènera à Kita, située à environs 190 Km de Bamako, le chef de l’Etat observera des arrêts dans différentes localités pour les salutations aux notabilités : Sanakoro Place, Kassaro, Sebekoro et Badenko. Une fois dans la ville de Kita, il est prévu que le président Keïta sacrifie, là aussi, à la bonne vielle tradition, en allant saluer les notabilités, avant de présider la cérémonie de clôture de la campagne cotonnière 2017 – 2018. Justement, cette cérémonie sera marquée par plusieurs interventions dont celles du chef de l’Etat, du ministre de l’Agriculture, du président directeur général de la Compagnie malienne pour le développement du textile (CMDT), du président de la Confédération des sociétés coopératives de producteurs de coton (C – SCPC). Un autre temps fort de la cérémonie sera la séquence de décoration.

En début d’après midi, le président de la République rencontrera les forces vives de Kita avant de retourner à Bamako.

Massa SIDIBÉ