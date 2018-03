Le président d’Afreximbank reçu par le chef de l’Etat : L’INSTITUTION FINANCIÈRE COMPTE INVESTIR 700 MILLIONS DE DOLLARS AU MALI

Le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, a reçu, mercredi après-midi à Koulouba, le président de l’institution financière panafricaine Afreximbank, le Nigérian Dr. Benedict Oramah. Les deux personnalités ont échangé sur les possibilités d’investissement de l’institution financière dans notre pays.

A sa sortie d’audience, le patron d’Afreximbank a déclaré avoir été honoré d’être reçu par le président de la République, dont il salue le leadership et l’intérêt qu’il porte aux questions économiques et financières, mais surtout à la paix et la stabilité afin d’assurer le développement de son pays qui sort d’une grave crise sécuritaire. «Nous avons discuté du travail remarquable que ne cesse de déployer constamment le président Kéïta dans son pays, et également des projets de développement en cours au Mali. Nous avons identifié les domaines de financement dans lesquels notre banque peut financer à hauteur de 700 millions de dollars américains, notamment les parcs industriels, la transformation industrielle dans le domaine du textile, le transport ferroviaire entre le Mali et le Sénégal, et des conditions dans lesquelles Afreximbank pourrait soutenir le Mali à se préparer à faire face à une éventuelle gestion conjoncturelle d’urgences alimentaires. Nous poursuivrons nos rencontres dans les jours à venir avec les ministères en charge de ces domaines d’activités», a-t-il indiqué.

Se prononçant sur le climat des affaires au Mali, le patron d’Afripeximbank a affirmé: «Le Mali de nos jours est une destination fiable en termes d’investissement, et c’est justement la raison pour laquelle nous sommes ici pour essayer de voir également dans quelle mesure nous pourrons aider le pays à renforcer une paix durable dans la sécurité avec toutes les initiatives engagées dans le cadre du G5-Sahel. Et bien entendu, nous voulons identifier les domaines clés à fort potentiel, à fort impact. Et nous voulons nous assurer que tous ces projets et initiatives puissent effectivement se concrétiser».

Afreximbank a pour vocation le financement et la promotion du commerce intra et extra-africain. Elle a une succursale régionale basée à Abidjan qui couvre l’Afrique de l’ouest francophone; une filiale basée au Nigeria couvrant l’Afrique de l’Ouest anglophone, et une succursale basée en Afrique australe. La Banque compte 51 pays membres. Dr Oramah occupe le poste de président depuis septembre 2015. Le siège d’Afreximbank est au Caire en Égypte.

Source : Cellule de la communication de la Présidence