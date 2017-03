Le ministre Malick Alhousseini dans les régions de Ségou et Koulikoro : UNE SÉRIE DE MESURES POUR UNE MEILLEURE DESSERTE EN EAU ET ÉLECTRICITÉ

Partout où il est passé, le ministre de l’Énergie et de l’Eau a répété que le processus de décentralisation qui se traduit par un transfert des compétences en matière d’eau et d’électricité, est irréversible

Après les localités de Sélingué, Bougouni, Sikasso et Koutiala (Région de Sikasso), le ministre de l’Énergie et de l’Eau, Malick Alhousseini, a poursuivi, vendredi et samedi, sa visite dans les régions de Ségou et de Koulikoro (référence L’Essor d’hier). Arrivés à Bla (Région de Ségou) en fin de journée du vendredi, le ministre et sa délégation ont, dans un premier temps, visité la centrale thermique et le château d’eau de la ville. Avant de procéder, à quelques kilomètres de là, à l’inauguration de 130 lampadaires solaires dans la commune rurale de Touna (cercle de Bla). Un moment de liesse pour les populations locales qui sont sorties massivement. En attestent les propos du maire de la commune, Amidou Dembelé : «La réalisation de ce projet de lampadaires solaires a changé beaucoup de choses ici. Les femmes ont désormais la possibilité de faire leur commerce même nuitamment. Les élèves aussi n’ont plus besoin de lampes ou de petites torches pour étudier, c’est un grand facteur de développement», a-t-il déclaré.

Dans la matinée du samedi, ce sont les autorités politiques et administratives de la région de Ségou qui ont accueilli le chef du département de l’Énergie et de l’Eau. Accompagné du gouverneur de Ségou, Georges Togo, le ministre Malick Alhousseini a successivement visité le poste d’interconnexion d’EDM-SA, la direction régionale de l’Hydraulique, celle de l’Énergie et la station de pompage d’eau. Sur tous ces sites, le visiteur du jour a eu des échanges fructueux avec le personnel des différentes structures. Partout où il est passé, Malick Alhousseini a répété que le processus de décentralisation qui se traduit par un transfert des compétences en matière d’eau et d’électricité, est irréversible. Il a insisté sur l’indispensable renforcement des capacités humaines, avec, en perspective, un recrutement spécifique pour ce secteur hautement stratégique. La délégation ministérielle s’est ensuite rendue sur le site devant abriter une centrale solaire appelée ‘’ Ségou Solaire’’ dont le financement frôle 33 milliards F CFA.

Malick Alhousseni a rappelé les immenses efforts de l’État pour la production de l’eau potable au cours des 5 dernières années dans la région, notamment la mobilisation de 17, 5 milliards F CFA auprès de la BAD pour la réalisation de sept adductions d’eau complètes (Macina, Niono, Bla, Tominian, Baraoueli, Konobougou et Dioro). Néanmoins, le ministre confie avoir noté quelques problèmes de gestion, en ce sens que les associations d’usagers qui pilotent ces adductions d’eau éprouvent beaucoup de difficultés. « À l’issue de cette mission, conformément aux instructions du président de la République, nous avons informé les autorités régionales, les autorités politiques de la décision prise de confier, à partir d’aujourd’hui, la gestion des installations d’eau des sept localités à la Société malienne de gestion de l’eau potable (SOMAGEP-SA) et à la Société malienne de patrimoine de l’eau potable (SOMAPEP-SA)», a informé Malick Alhousseni. Ceci, a-t-il expliqué, pour permettre réellement de sécuriser les importantes réalisations qui ont été faites et de pouvoir optimiser la gestion afin de parvenir à un développement rapide.

Par ailleurs, le ministre de l’Énergie et de l’Eau a parlé d’un autre projet important qui est en cours dans la région, en l’occurrence le Programme d’appui aux collectivités territoriales pour l’eau et l’assainissement financé avec l’appui de l’Union européenne. «Nous sommes en train de réaliser dans la 4è région une vingtaine d’adductions d’eau sommaire et d’autres points d’eau villageois, dans le cadre du Programme d’urgence sociale 2017-2020 lancé par le président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta », a-t-il énoncé.

Sur le chemin menant à Fana (région de Koulikoro), la délégation a brièvement visité l’adduction d’eau potable et un forage à Konobougou.

À Fana, les visiteurs se sont rendus au poste d’interconnexion d’EDM-SA et sur le site du château d’eau de 600 m3/h géré par la direction nationale de l’Hydraulique. Le forage qui apporte quotidiennement 70 m3/heure, avec près de 700 branchements particuliers, a coûté 1,1 milliard F CFA. Du constat fait par le ministre Alhousseini, l’on retient que l’expérience de la gestion faite de l’infrastructure par la mairie et un opérateur privé depuis sept ans n’a pas été concluante à ce niveau non plus. Toute chose, selon le ministre, qui a incité les autorités à prendre la décision de confier la gestion de l’adduction d’eau de Fana à la SOMAGEP et à la SOMAPEP.

Pour le chef du département en charge de l’Énergie et de l’Eau, chaque chef-lieu de cercle au Mali doit être doté d’une adduction d’eau complète, conformément aux orientations du chef de l’État. «La préoccupation première du président de la République est que chaque Malien ait accès où qu’il se trouve à l’eau potable.

Toutes les mesures seront prises pour que l’accès à l’eau potable et à l’énergie soit une réalité», a-t-il assuré. «L’État subventionne le m3 d’eau et le kWh. Ce qu’on demande aux usagers, c’est de payer leur facture d’eau et d’électricité et de surveiller les consommations», a précisé Malick Alhousseini.

Envoyé spécial

M. SIDIBÉ