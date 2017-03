LE MINISTRE Malick ALHOUSSEINI A KIDAL POUR RÉTABLIR LES SERVICES PUBLICS DE ÉLECTRICITÉ ET DE L’EAU

Le Ministre de l’Energie et de l’Eau, Malick ALHOUSSEINI, accompagné d’une forte délégation composé de membres de son cabinet et des responsables de structures rattachées à son département, est arrivé ce matin dans la ville de Kidal pour rétablir les services publics de l’eau et l’électricité dans la ville.

A Kidal, le ministre aura une réunion avec la force Barkhane et la Minusma. Il inaugurera un barrage construit par la Barkhane, un forage à l’école Baye Ag Mahaha ainsi que la centrale thermique de Kidal.

Le président de la République a instruit au gouvernement que chaque malien, en quelque part du territoire où il se trouve doit bénéficier de l’électricité et de l’eau potable en qualité et en quantité.

La 8ème région administrative du Mali qui sort d’une difficile période d’occupation par des narco-djihadistes doit bénéficier en priorité des services publics de l’électricité et de l’eau dans sa quête laborieuse de la paix et de la sécurité.

Le Gouverneur de la région de Kidal, Koïna Ag Ahmadou, le député élu à Kidal, Mohamed Ag Intallah, ainsi que les notabilités de la localité accordent une grande importance à ce Geste du Gouver-nement apprécié par les habitants. Il contribue à renouveler la confiance des populations aux autorités et à faire renaître l’Espoir dans les cœurs.

Cette activité du Ministre Malick ALHOUSSEINI confirme aussi la

volonté toujours affichée du gouvernement de maintenir le dialogue

entre tous les fils du pays. Il augure de lendemains meilleurs pour le

Mali à travers le retour à la vie normale dans la ville de Kidal.

CC/ MEE