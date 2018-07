LE CANDIDAT DE «L’ALLIANCE KAYIRA» EXPOSE SA VISION POUR UN MALI MEILLEUR

Pour le lancement de sa campagne pour l’élection présidentielle du 29 juillet, les membres et sympathisants de «l’Alliance Kayira» et tous les soutiens du Dr Hamadoun Touré ont été conviés à une caravane qui est partie du siège du parti, à l’ACI 2000, pour s’arrêter au quartier Faso Kanu, en commune VI. Sur la place aménagée pour le meeting de circonstance, Dr Hamadoun Touré, habillé en boubou blanc, a été accueilli par une foule en liesse.

Le candidat de «l’Alliance Kayira» à l’élection présidentielle du 29 juillet a indiqué les raisons profondes de sa candidature à l’élection présidentielle du 29 juillet 2018. Il a saisi l’occasion pour clairement exposer sa vision pour le pays. Faire de la politique pour montrer sa différence par des actions concrètes pour la paix et la sécurité, la santé, l’éducation, l’emploi des jeunes, l’autonomisation de la femme, la justice sociale, la démocratie, le civisme, bref le développement durable, tel est son leitmotiv.

Ses ambitions ? Incarner l’homme qui fera changer le pays à travers une gestion efficace, en démantelant le système de gouvernance basé sur le clientélisme, la corruption et l’injustice sociale. Après avoir sillonné son pays, l’Afrique et le monde, sa grande priorité est le développement durable dans un pays réconcilié, sécurisé et en paix.

Il veut procéder au réarmement moral, matériel de nos forces de défense et de sécurité, développer des politiques en faveur de l’entrepreneuriat jeunes (ruraux et urbains) et de l’autonomisation réelle de la femme, offrir l’opportunité à la jeunesse d’innover à travers des Hi-Tech, multiplier et densifier nos sources d’énergie pour booster l’industrialisation dans chaque région du pays suivant le potentiel local, pour la transformation des produits locaux et la création d’une plus-value susceptible de supporter le financement des dépenses publiques.

Aussi, le candidat de «l’Alliance Kayira» veut-il, pour le Mali, un leadership patriote, plus vertueux, compétent et respectueux du peuple et des valeurs démocratiques. Il envisage de prendre des mesures énergiques pour endiguer les terreaux qui favorisent ce mal dans nos systèmes de gestion par des actions à court, moyen et long termes (salaires décents, éducation, formation, sanctions, utilisation rigoureuse des technologies nouvelles pour le suivi). Pour y parvenir le candidat de «l’Alliance Kayira» a exhorté ses militants à voter pour lui et à lui assurer la victoire à l’élection présidentielle du 29 juillet 2018.

Mamadou SY