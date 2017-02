Lassana Palenfo : «ORGANISER LES J. O. EN AFRIQUE EST DIFFICILE MAIS PAS IMPOSSIBLE»

La conférence de presse du président de l’ACNOA, Lassana Palenfo et du premier responsable du mouvement olympique malien, Habib Sissoko a tourné essentiellement autour de trois sujets : le bilan des Jeux olympiques de Rio de Janeiro, le nouveau programme de formation de l’ACNOA et les futures élections du bureau de l’association. Sur le premier sujet, le président de l’ACNOA a salué les performances réalisées par les athlètes africains qui, soulignera-t-il, ont fait honneur au continent en obtenant 45 médailles.

«A Rio, l’Afrique a obtenu plus de médailles qu’à Athènes et Pékin et cela aussi en terme de quantité qu’en terme de la couleur des médailles. Aussi, nos athlètes ont décroché des médailles dans de nouvelles disciplines comme le triathlon. Le bilan des derniers Jeux olympiques est positif sur tous les plans et nous sommes fiers des performances réalisées par les athlètes africains», insistera le président de l’ACNOA, avant d’expliquer que ce résultat n’est pas un incident de parcours. Au contraire, dira le conférencier, les médailles obtenues par l’Afrique à Rio de Janeiro sont le fruit du programme de préparation qui a été élaboré par l’ACNOA.

«Nous avons commencé à préparer Rio de Janeiro depuis 2013, nous avons sollicité de nombreux techniciens pour la préparation des athlètes, des bourses de stage ont été accordées à presque tous les CNO (comités nationaux olympiques, ndlr) et nous avons pris en charge de nouveaux qualifiés pour les J. O. Tout cela a permis à nos athlètes de bien préparer les jeux et le résultat est là», expliquera le conférencier.

Il faut continuer sur cette lancée et le nouveau programme de formation de l’ACNOA prévoit l’organisation des compétitions régionales (7 régions, ndlr) et le lancement des Jeux de plage afin de détecter les meilleurs athlètes dans la perspective des J. O. de Tokyo 2018. Les premiers Jeux de plage auront lieu en 2019 au Cap Vert, révélera le président de l’ACNOA en annonçant que des accords seront signés avec la Russie, la France et les Etats-Unis pour la formation des athlètes africains. Au plan local, ajoutera Lassana Palenfo, l’ACNOA mettra tout en œuvre pour renforcer les capacités des centres olympafrica et créer de nouvelles infrastructures. L’Afrique organisera-t-elle un jour les Jeux olympiques ? «Honnêtement, c’est difficile pour l’Afrique d’organiser les J. O. parce que nos moyens sont limités. Cependant, on ne peut totalement écarter l’hypothèse, surtout si le CIO (Comité international olympique) accepte que plusieurs pays abritent les jeux. Nous organisons chez nous les Jeux de la jeunesse qui regroupent plusieurs milliers d’athlètes. Alors pourquoi pas les J. O.», répondra le président de l’ACNOA.

Concernant le nouveau programme de formation de l’association, le conférencier dira qu’il est ambitieux et permettra aux 54 CNO du continent de se doter d’outils indispensables pour la formation et la préparation de ses athlètes. «Pour les prochains Jeux olympiques, l’ACNOA prévoit un budget de formation d’un million de dollars (environ 600 millions de F cfa) pour les nouveaux qualifiés», indiquera Lassana Palenfo qui a été sollicité par ses pairs pour briguer un nouveau mandat à la tête de l’association.

«Tous les CNO africains lui ont demandé de rester à la tête de l’ACNOA», témoignera le président du Comité national olympique et sportif, Habib Sissoko. «Il (Lassana Palenfo, ndlr) est plein d’énergie et d’idées novatrices pour faire avancer notre association, dans l’esprit du code édicté par le président du CIO sur le renforcement du rôle du sport dans la société et au service de l’humanité».

«Nous sommes reconnaissants des avancées significatives dans le programme Femme et genre, dans le programme novateur de Olympafrica et dans la dynamique donnée à l’Association des académies nationales olympiques d’Afrique. Nous saluons le renforcement de la coopération avec les institutions politiques et sportives. Nous apprécions la gestion de plus en plus efficiente des Jeux africains de la jeunesse et l’engagement de l’ACNOA dans la lutte contre le VIH-Sida et le virus Ebola et nous avons hâte de nous inscrire dans le futur projet de Plateforme de communication si indispensable en ces temps de mondialisation», conclura Habib Sissoko qui occupe également le poste de président de la Zone II qui a son siège au Mali.

