L’AMUPI reçue par le chef de l’État : ÉCHANGES SUR LES PRÉOCCUPATIONS DE LA NATION

Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta a reçu, hier dans l’après-midi, à la Villa des hôtes, une délégation de l’Association malienne pour l’unité et le progrès de l’islam (AMUPI), conduite par son président, El Hadj Issiaka Traoré. C’était en présence de certains proches collaborateurs du chef de l’Etat ainsi que du ministre des Affaires religieuses et du Culte, Thierno Amadou Oumar Hass Diallo.

Au sortir de l’entrevue avec le chef de l’Etat, le président de l’AMUPI a confié avoir eu des échanges empreints «de fraternité, d’amitié et de franchise» avec le président Keïta. Issiaka Traoré a dit qu’au cours de la rencontre «les préoccupations actuelles de la nation, notamment la sécurité, la paix, la réconciliation, la cohabitation pacifique ont été abordées». A l’en croire, la question de la campagne prochaine pour les élections à venir a aussi été au centre des échanges.

«Nous avons demandé à Dieu d’accorder au président de la République, la force nécessaire pour conduire sa mission. On a demandé que Dieu l’assiste dans l’accomplissement de sa délicate et exaltante mission», a ajouté le leader religieux. En outre, le président de l’AMUPI a indiqué que le président Keïta leur a donné toutes les assurances d’apaisement, se disant disposé à tout faire pour le Mali et pour l’unité de la nation malienne.

«Nous sortons de cette audience avec une impression de satisfaction de tout ce qu’on a entendu face aux différentes crises qui secouent le Mali…Tout le monde prie pour que les futures élections se déroulent dans le calme, dans les règles afin qu’elles soient acceptées par tous», a-t-il espéré.

Massa SIDIBÉ