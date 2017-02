L’amitié : L’ELIXIR DU BONHEUR

Il se dit partout dans ce pays que le réconfort que l’amitié procure est aussi intense que le lien de parenté

Le dictionnaire Wikipedia définit l’amitié comme une inclination réciproque entre deux personnes n’appartenant pas à la même famille. Elle naîtrait de la découverte d’affinités ou de points communs. Plus les centres d’intérêts communs sont nombreux entre fillettes, jeunes femmes, voisines ou collègues de travail, plus l’amitié se renforce.

Ce sentiment implique un partage de valeurs morales comme l’entraide, l’écoute réciproque, l’échange de conseils, l’admiration de l’une pour l’autre, en passant par le partage des mêmes loisirs. Cette valeur sociétale existe chez nous comme ailleurs depuis la nuit des temps. Plusieurs femmes ont accepté de livrer leur point de vue sur la question.

L’amitié compte beaucoup pour Adja Koné. Elle pense qu’elle ne se galvaude pas. « J’ai eu la chance de rencontrer de bonnes amies. Elles sont vraiment irréprochables », a-t-elle témoigné. Avant d’expliquer que depuis le bas-âge, elle est l’amie d’une jeune femme du nom de Sitan Bengaly. Cette amitié continue toujours. A travers Sitan la chance du mariage heureux a souri à Adja Koné. Elle a rencontré l’homme de sa vie. « Sitan est plus qu’une amie, c’est une âme sœur. J’accepte tout ce qui vient d’elle. Je partage tout avec elle. Nous nous considérons comme des sœurs de sang. Nous partageons des secrets que même nos propres familles ignorent », a-t-elle confié. « L’amitié est sacrée surtout si les amies sont sincères les unes envers les autres », a souligné Fadima Touré. Elle trouve que l’amitié, comme l’or, garde toujours sa pureté. « Je soutiens que l’amitié est le savon du cœur. Elle libère en vous la franchise et l’amour d’une autre personne ». C’est dans cet esprit que Aminata perçoit Fadima comme son reflet, son alter-ego depuis l’école primaire. «Mon amitié avec Aminata a profondément changé ma vie, on se soutient en cachette et cela sur le plan moral et matériel.

Il se dit partout chez nous : «le réconfort que l’amitié procure est aussi intense que le lien de sang, de parenté.» La complémentarité ? La complicité ? Mme Bagayogo Alima Sidibé a besoin d’entendre tous les jours qu’elle n’est pas seule à penser d’une certaine façon. Elle exprime des idées que l’autre partage. Elle et son amie ne se sentent pas hors de leur monde.

La divorcée Oumou Koné a expliqué que son amie Kadi a été sa bouée de sauvetage. Elle vivait un désaccord tenace avec son mari il y a trois mois. Elle avait décidé de prendre un amant ou de retourner chez son père brisant son foyer. Elle a informé Kadi que son mariage traversait une zone de turbulence. L’amie est arrivée à la dissuader d’agir sur un coup de tête. « Elle m’a conseillée de me confier à un parent de mon mari. Le conseil de famille a résorbé notre différend. Mon foyer se porte très bien en ce moment », a expliqué Mme Traoré. Selon Tenin Diancoumba, l’amitié procure un sentiment de tranquillité et d’espoir. Le respect, la confiance et l’amour constituent le sous-bassement de l’amitié.

La sagesse malienne recèle de pépites sous forme de proverbes. L’une d’elles enseigne que « l’amitié est comme une âme dans deux corps », ce proverbe trouve bien son sens dans les propos de l’étudiante Malado Diakité, « L’amitié est précieuse et sacrée », soutient-elle. De nos jours, chaque femme peut avoir beaucoup de camarades mais les vraies amies sont rares. Les amies s’aiment et s’entraident dans le bonheur et dans le malheur . La vieille Sira Fakoly rappelle toujours à ses belles filles que « l’amitié est l’élixir de la vie heureuse. Si ton amie meurt avant toi, tu ne l’accompagnes pas dans la tombe. Mais le jour où ton amie est humiliée, le déshonneur est pour vous deux ».

Ce pays n’a-t-il pas besoin de grandes cases dans tous les villages, les quartiers de nos villes ? Elles abriteront les causeries de grand-mères disponibles et entourées de petites filles et de jeunes filles sur le pouvoir magique de l’amitié.

Mariam F. DIABATE