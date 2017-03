La protection du patrimoine culturel en zone de conflits au centre d’une conférence internationale à Bamako

Bamako, 10 mars (AMAP) Le Secrétaire général du ministère de la Culture, Ongoly Guido a annoncé vendredi, dans les locaux de son département, la tenue d’une conférence internationale sur les enjeux et défis liés à la protection du patrimoine culturel en zone de conflits, du 14 au 15 mars 2017, au Centre Maeva Palace à Bamako, a appris l’AMAP.

L’objectif de la rencontre est de restituer les résultats du programme de réhabilitation du patrimoine culturel et de sauvegarde des manuscrits anciens du Mali aux fins d’évaluer les impacts et de dégager les stratégies pour la gestion durable et efficiente des biens culturels.

Il est prévu d’organiser entre autres, des conférences – débats et des expositions photos au cours de cette conférence internationale initiée par le ministère de la culture en collaboration avec l’UNESCO.

Les experts des questions liées aux conflits et au patrimoine vont échanger et faire des recommandations sur la sauvegarde du patrimoine culturel.

Le chef du Bureau de l’UNESCO, Hervé Huot Marchand a saisi l’occasion pour rappeler que plus de 3 millions de Dollar US (1,5 milliards de FCFA environ) ont été mobilisés pour la réalisation du patrimoine culturel et la sauvegarde des manuscrits anciens du Mali.

Amadou SOW (AMAP)