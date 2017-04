LA PREMIèRE DAME A VISITé à RIYAD LE PARC ZOOLOGIQUE, LE VILLAGE ARTISANAL ET LE CENTRE KING SALMAN

L’épouse du chef de l’Etat, et présidente de l’ONG Agir, Mme Kéïta Aminata Maïga, dans sa quête constante pour un meilleur environnement et une meilleure qualité de vie, ne manque aucune occasion pour s’imprégner de l’expérience des autres pays dans ce domaine.

Profitant de son séjour à Riyad en Arabie Saoudite, elle a été invitée à visiter le parc zoologique de Riyad. Bâtie sur une superficie de 80 hectares, cet endroit unique dans le pays accueille plus de 1500 espèces d’animaux et des espaces de détente. Le conditionnement exemplaire et le bon traitement des animaux dans ce parc ont bien séduit la présidente de l’ONG Agir. A la différence du parc zoologique de Riyad, le parc national zoologique du Mali n’abrite que des espèces de la faune malienne.

L’épouse du chef de l’Etat s’est ensuite rendue, dans la matinée du mardi, au village artisanal de Riyad. Ce fut une véritable immersion pour Mme Kéita Aminata Maïga dans l’histoire de l’Arabie Saoudite et des Rois qui se sont battus pour son honneur et sa grandeur.

Sur place, la visiteuse de marque a pu se rendre compte de l’immense richesse culturelle du royaume saoudien. Mme Kéita Aminata Maïga n’était pas pour autant dépaysée car plusieurs matériaux jadis utilisés ressemblent à ceux que l’on trouve dans notre pays, notamment dans les localités de Ségou, Mopti et Djenné.

A la fin de la visite, l’épouse du président de la République a salué le courage et la détermination des rois saoudiens qui se sont battus pour imposer leur culture et l’unification. Elle a invité les Maliens à puiser dans l’histoire de notre pays qui a connu de grands et braves hommes ayant toujours prôné la paix et la cohésion. Pour la Première dame, il est important de connaître d’où l’on vient pour savoir où l’on va. « Toute chose qui devrait nous amener à être plus citoyen et plus engagé pour notre pays », a-t-elle indiqué.

La Première dame a visité hier le Centre d’aide humanitaire et de secours KING Salman de Riyadh qui fut créé en 2015 par le roi Salman Bin Abdul Aziz Al Saoud. Il a pour mission de porter secours aux personnes vulnérables à travers le monde, surtout celles qui sont dans des pays en crise et qui ont un besoin urgent de prise en charge humanitaire. Durant la visite, l’épouse du président de la République a fait un plaidoyer de haut niveau auprès des responsables du Centre sur le cas du Mali. Mme Kéïta Aminata Maïga a particulièrement évoqué la grave crise sécuritaire sans précédent, dont notre pays se remet et la nécessité pour le Mali de nouer de nouveaux partenariats pour relever les défis de l’accessibilité des populations aux services sociaux de base (l’éducation, l’accès à l’eau potable, les infrastructures de santé de proximité, la prise en charge des réfugiés entre autres). Ces défis s’inscrivent également dans la vision présidentielle pour la mise en œuvre du Projet présidentiel d’urgence.

Dans leur perspective et en réponse au plaidoyer de la Première dame, les responsables du Centre lui ont assuré de leur disponibilité à l’accompagner à travers des projets porteurs pour soulager les populations cibles. Ils ont salué et remercié l’épouse du chef de l’Etat, de toute l’importance qu’elle venait d’accorder à leur Centre. Ils ont, enfin, souhaité concrétiser très bientôt un partenariat gagant-gagant avec le Mali, comme c’est le cas dans plus de 37 autres pays au monde, depuis moins de deux ans.

