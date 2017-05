La liberté de la presse : LA DEPENALISATION DES DELITS DE PRESSE BIENTOT UNE REALITE AU MALI

La commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai dernier, a

été marquée par une importante intervention du ministre de l’Economie numérique et de la Communication, Arouna Modibo Touré, lors d’une cérémonie organisée à la Maison de la presse. Pour rappel, la célébration de la journée était placée cette année sous le thème : « devoirs et responsabilités du journaliste en période de crise ».

Devant des représentants des organisations faitières de la presse, de nombreux journalistes et d’éminentes autres personnalités du monde de la communication, le ministre Touré a souligné que le thème de cette année est d’autant plus actuel que notre pays sort lentement mais très sûrement d’une crise politico-sécuritaire qui a menacé ses fondements mêmes. « Mais grâce à la volonté politique des plus hautes autorités de notre pays, à votre sens de responsabilité et surtout à votre accompagnement, la crise née en 2012 tend vers sa fin. Il y a lieu de rappeler ici que vos commentaires, vos critiques, vos analyses ont permis de faire comprendre et accepter par nombre de nos concitoyens le sens et la portée de l’Accord pour la paix et la réconciliation pour le Mali issu du processus d’Alger signé le 15 mai et le 20 juin 2015 », a-t-il ajouté.

Le ministre de l’Economie numérique et de la Communication s’est ensuite réjoui du fait que les hommes et femmes de médias ont expliqué aux Maliens les étapes de la crise tout en invitant le gouvernement à ne pas observer une omerta qui ne pourrait qu’alimenter la rumeur et semer la confusion dans l’esprit de nos concitoyens. « Vous avez su prévenir la haine, l’exclusion, deux phénomènes qui corrodent la démocratie, les liens ancestraux et les rapports sociaux », a-t-il lancé aux hommes et femmes des médias.

Toujours sur le rôle positif des journalistes, Arouna Modibo Touré a constaté qu’ils ont été en première ligne pour la défense des traditions humanistes de tolérance et des respects des différences qui ont toujours caractérisé notre nation. A travers leurs articles, leurs émissions, a poursuivi le ministre Touré, ils ont su mettre le Mali au-dessus de tout, en mettant régulièrement en avant l’unité nationale, la démocratie, la cohésion sociale, le vivre-ensemble.

L’engagement des journalistes pour la défense de la patrie vaut bien un cadeau. Le ministre de l’Economie et de la Communication n’a pas manqué d’en faire un lors de la célébration de la liberté de la presse. Il a en effet annoncé l’adoption prochaine de la nouvelle loi sur le régime de la presse et le délit de presse. Une fois adoptée, cette loi va consacrer la dépénalisation des délits de presse. En clair, a précisé le ministre Touré, aucun journaliste ne devra plus se retrouver en prison pour ses opinions. « Par contre, cette nouvelle mouture, tout en ne prévoyant pas des sanctions pénales, a consacré un renforcement des sanctions pécuniaires pour ceux qui s’aventureront à porter atteinte à l’honorabilité et à la dignité des personnes humaines et à faire de la rumeur, des contrevérités et des attaques gratuites leur fonds de commerce », a tempéré Arouna Modibo Touré.

Il convient de rappeler que cela fait 24 ans que le 3 mai a été proclamé Journée mondiale de la liberté de la presse par l’Assemblée générale des Nations unies suivant une recommandation adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO en 1991. La Journée mondiale de la liberté de la presse permet decélébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse,d’évaluer la liberté de la presse à travers le monde,de défendre l’indépendance des médias etde rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l’exercice de leur profession.

Massa SIDIBÉ