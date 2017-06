LA CÔTE D’IVOIRE, LA ZAMBIE ET LE NIGERIA TOMBENT A DOMICILE

Trois des quatre derniers vainqueurs de la CAN ont vécu des débuts difficiles. La Zambie championne d’Afrique 2012, le Nigeria sacré en 2013, et la Côte d’Ivoire titrée en 2015, se sont, en effet, inclinés à domicile, lors de cette première journée de la phase de groupes. Les Zambiens ont été surpris 0-1 par les Mozambicains (groupe K), tandis que les Super Eagle du Nigeria sont tombés 0-2 devant les Bafana-Bafana d’Afrique du Sud (groupe E). Quant aux Eléphants de Côte d’Ivoire, ils se sont inclinés 2-3 face au Sily de Guinée (groupe H).

Les autres équipes d’Afrique de l’Ouest ont brillé, si l’on excepte la sélection du Niger, tenue en échec 0-0 par celle de Swaziland dans le groupe J. Le Mali a battu le Gabon 2-1 après avoir été mené 1-0 (voir l’article de L. M. Diaby), le Sénégal a écrasé la Guinée Equatoriale 3-0, le Burkina Faso a largement dominé 3-1 l’Angola, alors que la Mauritanie est allée gagner 1-0 au Botswana. A noter également les succès de la Sierra Leone sur le Kenya (2-1 dans le groupe F) et de la Guinée-Bissau sur la Namibie (1-0 dans le groupe K).

En Afrique centrale, le “derby du fleuve” entre les deux Congos (la RD Congo et le Congo Brazzaville) a tourné à l’avantage des Léopards de la RD Congo qui l’ont emporté sur le score sans appel de 3-1. Les autres matches de cette première journée des éliminatoires étaient prévus hier, dimanche.